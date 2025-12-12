Alerta en Vila-real: La Policía Local investiga la muerte de varios perros por posible envenenamiento

Al menos tres perros muertos y varios que evolucionan de diferentes maneras, tras constatarse algún tipo de intoxicación por un presunto envenenamiento. Este es el balance hasta estos momentos del suceso que ha alertado a varios veterinarios de Vila-real, que han atendido a los canes que llegaron a sus consultas con una sintomatología que, en un plazo de 48 horas y si no se detecta o advierte de inmediato, puede causar el fallecimiento del animal.

Todos los casos detectados hasta el momento constatan que el posible envenenamiento, que podría ser hecho adrede o casual por algún tipo de producto existente en el suelo, se habría producido en el jardín de Jaume I, un espacio en el que es habitual ver familias paseando a sus perros.

'Leia' es una de las perritas que está ingresada en la clínica veterinaria de Lidia García y que, por suerte, evoluciona favorablemente. / Mediterráneo

La veterinaria Lidia García ha sido la que ha dado la voz de alarma en las redes sociales y, además, ha dado aviso a la Policía Local, "con el objetivo de que se tomen medidas, al menos, advirtiendo a la población del posible peligro para sus canes si los pasean o los dejan sueltos por este parque".

Como explica García a Mediterráneo, todos los animales de que se tiene constancia desarrollan los mismos síntomas que, en principio, pueden parecer leves pero que en tan solo 48 horas pueden acabar en un trágico final. En concreto, la veterinaria incide en que la sintomatología arranca "con un cuadro de diarrea que, de no tratarse adecuadamente y a tiempo, se complica provocando un edema pulmonar". Y añade que, se produce dolor y rigidez abdominal que puede ayudar a detectar el problema a sus familias.

Ejemplares jóvenes

Por el momento, las intoxicaciones han afectado a perros jóvenes; un cachorro, otro de dos años, uno más de cuatro años... Y, como confirma la facultativa, "ninguno de ellos tenía antecedentes de padecer enfermedades". Respecto a las causas, García asegura que "es muy complicado, desde una consulta veterinaria, averiguar que tipo de producto es el causante de la intoxicación, aunque se descarta que sea, por ejemplo, un raticida, porque si así fuera las diarreas van acompañadas de sangre que, en estos casos, no se da".

El presunto envenenamiento de perros se ha producido en el jardín Jaume I de Vila-real. / Mediterráneo

Al respecto, la veterinaria aconseja a los dueños de perros que, por el momento, eviten pasear a sus mascotas por el jardín de Jaume I y que, "ante cualquier duda, acudan de inmediato a su profesional de confianza".

Desde el Ayuntamiento de Vila-real, la concejala de Bienestar Animal, Ana Torres, confirma la llamada de la veterinaria Lidia García a la Policía Local y que este cuerpo de seguridad está investigando el suceso. Además, el consistorio ha decidido perimetrar la zona hasta conocer más detalles sobre lo sucedido.