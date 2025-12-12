Vila-real vista como nunca: pasión, anécdotas y una lectura que engancha en el último libro de Toni Pitarch

El salón de actos de la UNED acogió este jueves la presentación del más reciente libro del historiador Toni Pitarch Font, que lleva por título Vila-real, la nostra història. Una edición que se lleva a cabo con motivo del 30º aniversario de la revista Poble, impulsora de la obra.

La esencia del trabajo realizado por Pitarch es su capacidad para contar la historia de Vila-real de una forma sencilla, directa y atractiva, pensada especialmente para lectores jóvenes pero disfrutable por todos. Vila-real, la nostra història recorre el devenir de la ciudad desde su fundación en 1274 hasta la actualidad, despertando el interés del lector con anécdotas, personajes y curiosidades que hacen que el pasado cobre vida página tras página.

Tras la presentación de su libro, Pitarch firmó y dedicó algunos ejemplares. / Mediterráneo

Pitarch adelantó algunos pasajes del contenido de su último libro, que agrupa una gran riqueza de detalles y fechas clave pero, ante todo, es puro reflejo de su pasión por las raíces locales, eso sí, siempre con un rigor académico que nunca pierde de vista la claridad narrativa. Asimismo, el autor aprovechó el acto para recuerdos personales que conectan su propia vida con la historia de la ciudad, haciendo que el libro sea también una pieza cercana y humana.

Crear puentes entre generaciones

Por su parte, el director de Poble, Juanjo Clemente, "Pitarch tiene un don para crear puentes entre generaciones y captar la atención de quienes se acercan por primera vez a temas históricos, adentrándonos en las costumbres y en la gente que han marcado la identidad de la ciudad. Su estilo, claro y cercano, hace que la historia se sienta viva en cada capítulo"

"El libro de Toni Pitarch es un documento valioso, no solo por su contenido histórico, sino por su carácter pedagógico y accesible, cualidades que lo convierten en una lectura especialmente atractiva para jóvenes y estudiantes" Miguel Ramos — Archivero municipal de Vila-real

En la presentación también intervino el archivero municipal, Miguel Ramos, quien señaló que el libro "es un documento valioso, no solo por su contenido histórico, sino por su carácter pedagógico y accesible, cualidades que lo convierten en una lectura especialmente atractiva para jóvenes y estudiantes". Precisamente, Ramos incidió en que ese enfoque didáctico "refuerza la función social de la obra como puente entre el pasado y las nuevas generaciones".

El concejal de Normalització Lingüística, Santi Cortells, también dirigió unas palabras a los asistentes, destacando la importancia cultural de esta publicación. Para Cortells, este libro "es una aportación necesaria a la cultura, la literatura y la memoria colectiva de Vila-real, que seguramente será bien recibida tanto por los centros educativos como por la ciudadanía en general".