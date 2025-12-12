¿A qué ha viajado el alcalde de Vila-real, José Benlloch, a Madrid?: Te lo contamos

La participación de alcaldes y ediles en encuentros nacionales e, incluso, internacionales es una constante en España. Y es que estar al día en todas las materias que rodean la gestión municipal es una necesidad, máxime teniendo en cuenta la celeridad con la que los avances tecnológicos ganan terreno día a día.

Y bien es sabido que Vila-real cuenta, desde el año 2011, con la distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, un reconocimiento que solo ostentan en la actualidad 112 municipios españoles. De hecho, en el momento en el que se distinguió a Vila-real solo había unos 40, ningún otro en la provincia de Castellón en ese año.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha participado en las jornadas organizadas por la FEMP sobre inteligencia artificial. / Mediterráneo

Y ahora, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha viajado hasta Madrid para participar en la presentación de la Guía Práctica de Inteligencia Artificial (IA) para Gobiernos Locales, un documento pionero elaborado por encargo de la Comisión de Digitalización, Innovación, Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno Local, de la que Benlloch es miembro. El acto ha tenido lugar en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Casi un año y medio de trabajo

La guía, como explica el munícipe vila-realense, "es el resultado de casi año y medio de trabajo técnico especializado, desarrollado por un equipo de expertos en administración pública digital. Entre ellos destaca la participación de Borja Colón de Carvajal Fibla, director general de Coordinación de Políticas Públicas de la Diputación de Castellón, reconocido a nivel estatal por su trayectoria en innovación pública.

Benlloch agradece “el rigor, la profesionalidad y la visión estratégica” del equipo redactor, y subraya que la guía “es ya un documento de referencia para orientar la implantación ética, segura y responsable de la inteligencia artificial en las administraciones locales”.

Asimismo, anuncia que los trabajos previos realizados durante el último año, junto con las directrices de esta nueva guía estatal, permitirán al Ayuntamiento de Vila-real impulsar el Plan Municipal de Transformación Digital en el 2026, una hoja de ruta que marcará los próximos pasos de modernización de la administración local.

“Estábamos esperando esta guía para impulsar la transformación digital y modernización que necesita nuestro Ayuntamiento para responder a los retos de la nueva Vila-real del siglo XXI. El uso de la IA puede convertirse en una herramienta estratégica para mejorar la atención ciudadana, optimizar los procesos y reforzar los servicios públicos”, señala el alcalde.

Garantizar los derechos del vecindario

Además, el máximo responsable municipal destaca que su implantación deberá realizarse “con responsabilidad, evaluando riesgos y estableciendo límites claros, garantizando siempre los derechos de la ciudadanía y el buen gobierno”. Benlloch incide en que "la tecnología representa un eje fundamental de transformación, eficiencia y progreso, indispensable para que los ayuntamientos puedan adaptarse a los nuevos tiempos”.

La presentación de la guía, que desde hoy mismo está a disposición de los municipios, ha reunido en la capital de España a alcaldes, responsables públicos y técnicos de toda España, quienes han coincidido en la necesidad de avanzar de forma coordinada en el uso responsable y estratégico de la inteligencia artificial en los municipios.

Benlloch también ha participado en la reunión de la Comisión de Digitalización, Innovación, Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno Local para seguir trabajando al respecto, tratando entre las cuestiones ordinarias competencia de esta comisión la necesidad de "impulsar, ahora que ya tenemos la guía, un plan comunicativo y formativo para aprovechar esta excelente oportunidad".