Un centenar de personas marchan en Vila-real en la primera manifestación de la provincia contra el 'basurazo'

Un centenar de personas han salido a la calle este sábado al mediodía en Vila-real para protestar otra vez contra la nueva tasa de basuras. Es la segunda concentración vecinal que organizan en la ciudad por este motivo en la ciudad y que a la vez se puede considerar la primera manifestación que ha habido en toda la provincia contra el basurazo.

El Ayuntamiento ha tenido que implantar este impuesto este año, al igual que el resto de municipios de España que no contaban con él, tras la ley aprobada por el Gobierno central que deriva de una directiva europea encaminada a reducir la generación de residuos e incentivar el reciclaje.

El punto de encuentro ha sido la plaza Major. / Manolo Nebot

A pesar del llamamiento a través de redes sociales, la participación en la protesta ha sido bastante tímida y discreta, con mucha menor afluencia que en la primera convocatoria, realizada el pasado 14 de noviembre, en la que se concentraron unos 300 vecinos aquella vez.

Pitos, trompetas y carteles

El punto de partida de la manifestación ha sido la plaza Major, donde los asistentes han lucido pequeños carteles en los que se leían mensajes como No al basurazo, Si tengo que pagar no voy a reciclar, Menos bingos y más bajar impuestos o Impuestos sí, Abuso no.

A continuación, ha comenzado la manifestación como tal por las calles más céntricas, en la que los presentes han visibilizado su rechazo a esta tasa de basuras mediantes silbidos, pitos y trompetas.

Los asistentes han usado pitos y trompetas para visibilizar su rechazo al 'basurazo'. / Manlo Nebot

PP y Vox, en la manifestación

Representantes de los dos partidos de la oposición en Vila-real (PP y Vox) no han faltado al acto, en consonancia con la disconformidad pública que ya habían mostrado respecto a esta nueva tasa de residuos. Así, el portavoz del PP local, Adrián Casabó, acompañado de un nutrido número de concejales de su formación; o la líder de Vox en la ciudad, Irene Herrero, han participado en la protesta.

Hay que recordar que esta segunda movilización estaba prevista inicialmente para el 29 de noviembre, pero los organizadores tuvieron que posponerla al estar reservada la plaza Mayor para otro evento.

Uno de los muchos carteles que han lucido. / Manolo Nebot

Bonificaciones

El equipo de gobierno (PSPV y Compromís), como el propio alcalde, José Benlloch, les explicó in situ a los vecinos en la primera concentración de hace un mes, ha anunciado y aprobado en pleno que este próximo año activará nuevas bonificaciones para mitigar el impacto económico de esta tasa de basuras y premiar a quienes más reciclen.