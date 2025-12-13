650º ANIVERSARIO DE FIESTAS DE TOROS EN LA CIUDAD
Primera gala taurina de la historia de Vila-real: los mejores toros de las fiestas patronales de este año
El acto acoge el estreno oficial del pasodoble 'Un vint-i-quatre d'agost, bou a Vila-real', compuesto por Alfredo Sanz
Premian los astados exhibidos de las ganaderías de El Parralejo ('Iluminado', mejor toro presentado), Sergio Centelles ('Maestrito II', mejor salida y mejor toro embolado) y Álvaro Núñez ('Perdicero', mejor toro en puntas)
El Auditori Municipal de Vila-real ha sido el escenario este viernes de la primera gala taurina de la ciudad, organizada por la Comissió del Bou y la concejalía de Tradiciones.
Un evento al que han asistido numerosos aficionados del mundo del toro y en el que se ha rememorado el 650º aniversario de la celebración de espectáculos taurinos en el municipio.
Un hito que ha merecido la composición del pasodoble Un vint-i-quatre d'agost, bou a Vila-real y cuyo autor es Alfredo Sanz. Una pieza que se ha estrenado coincidiendo con esta primera gala por parte de la Unió Musical La Lira.
Muchos han sido los aficionados al bou al carrer y a las fiestas populares en general que han asistido a esta cita, en la que tampoco han faltado los representantes de la Junta de Festes, así como la reina del 2025, Nadia Alba, y las damas de la corte de honor, y una amplia representación de la corporación municipal, encabezada por la concejala de Tradiciones, Miriam Caravaca. Además, también ha estado presente el presidente de la Federación de Peñas de Bous al Carrer de la Comunitat, Germán Zaragoza.
Votaciones abiertas
Con todo, la cita ha arrancado en el mismo momento en el que los asistentes accedían al Auditori, cuando se les ha entregado a cada uno de ellos un papel para votar los mejores astados exhibidos en las fiestas patronales de Sant Pasqual, en mayo; y de la Mare de Déu de Gràcia, en septiembre. Unas votaciones en las que únicamente han entrado los astados aportados por las entidades taurinas Bou de Sant Pasqual, Guarismo 9, Vila-real Taurina, Vaques i Dones, Octavio Chacón, Un Bou +. Amics de Centelles y Gent Jove de Vila-real.
El escrutinio de los votos emitidos por los asistentes a la gala ha generado el siguiente resultado:
- El toro mejor presentado ha sido Iluminado, de la ganadería El Parralejo y patrocinado por la ACT Gent Jove Vila-real.
- La mejor salida la protagonizó Maestrito II, de la ganadería de Sergio Centelles y brindado por la ACT Amics de Centelles, que también ha sido galardonado como el mejor toro embolado
- El mejor toro en puntas procede de la ganadería de Álvaro Núñez, de nombre Perdicero y patrocinado por la peña Vaques i Dones
Previamente, se ha proyectado un resumen de los festejos taurinos de las dos celebraciones patronales del año, con el fin de refrescar la memoria a los participantes en el evento.
Más reconocimientos
Asimismo, en esta primera gala taurina de Vila-real se ha aprovechado para hacer visibles diferentes reconocimientos a personas y entidades. En esta ocasión, el trofeo a la labor se ha entregado Óscar García Hidalgo, por su trabajo "en el montaje de la mayoría de cadafals, de la colocación y modificación de las barreras, de preparar los pilones para embolar... Una persona que lleva años aportando su esfuerzo y su experiencia para que Vila-real siga disfrutando de una fiesta taurina organizada y segura".
Por otra parte, el trofeo a toda una trayectoria ha recaído en Vicente Gargallo, "un hombre que siempre ha estado al lado de nuestras fiestas, ayudando de mil maneras, participando con su ganado en matinales y tardes taurinas, aportando los mansos que ayudas a engrandecer nuestra fiesta, colaborando con exhibiciones de emboladores...".
Y, por último, el trofeo a la difusión taurina ha sido para el programa Terra de Bous, de À Punt, "un espacio que, semana tras semana, demuestra su compromiso ejemplar la tauromaquia. Gracias a su trabajo, a sus reportajes y entrevistas, se da visibilidad al esfuerzo de las asociaciones, a los ganaderos, a las peñas y a todos los que forman parte de esta gran familia".
