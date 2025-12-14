Jornada marcada por la climatología adversa
La lluvia obliga a hacer bajo techo la Festa de les Fadrines de las purisimeras en Vila-real
El mal tiempo imposibilita la celebración de la procesión por las calles por la tarde, que esta vez tiene que ser claustral
El obispo de Tortosa, Sergi Gordo, preside y predica la misa de la mañana
La Congregación de Hijas de María Inmaculada apura sus fiestas anuales en Vila-real, que finalizan la tarde-noche de este lunes (si el tiempo lo permite) con el popular traslado de la imagen de la Purísima a la sede de esta centenaria entidad religiosa.
Pero este domingo las purisimeras celebraron su fiesta principal, conocida popularmente como la Festa de les Fadrines, en una jornada marcada claramente por el mal tiempo. Por la mañana no hubo problema, ya que toda la actividad estaba concentrada en el interior de la iglesia arciprestal.
La multitudinaria misa estuvo oficiada y presidida por Sergi Gordo, obispo de Tortosa. Un oficio religioso caracterizado por la interpretación de la Tota Pulchra, compuesta por Miguel Alepuz, quien dirigió al coro La Inmaculada y la orquesta de cámara que pusieron la música y las voces.
Por la tarde, la lluvia no dio opción esta vez a que las calles se tiñeran de tiras de papel con los colores propios de las purisimeras (el azul y el blanco) y la procesión tuvo que ser claustral, bajo techo, dentro del templo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crisis: una empresa cerámica negocia el despido de la mayoría de su plantilla
- Pillan a dos 'collidors' en Almenara cogiendo naranjas en un huerto por error: se habían equivocado de finca
- Ya está operativo el primer gimnasio al aire libre de Castellón: hasta 7 máquinas diferentes
- Un gigante de la panadería pone sus ojos en Castellón para abrir su primera sede
- Villarreal y Levante, a la espera de la suspensión oficial del partido de Liga por la borrasca 'Emilia'
- El castillo de Castellón que lidera la mayor concentración de aves de toda la provincia
- Nueva persecución en Castelló: Una fuga kamikaze termina con un accidente y un herido
- El partido de LaLiga entre Levante y Villarreal, pendiente de la evolución de la alerta meteorológica