Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centenario MediterráneoCortan la AP-7Robo en la citaAmpliación CD CastellónColegio premiadoPaellas Benicàssim
instagramlinkedin

Jornada marcada por la climatología adversa

La lluvia obliga a hacer bajo techo la Festa de les Fadrines de las purisimeras en Vila-real

El mal tiempo imposibilita la celebración de la procesión por las calles por la tarde, que esta vez tiene que ser claustral

El obispo de Tortosa, Sergi Gordo, preside y predica la misa de la mañana

Vídeo: Procesión claustral por la lluvia de las purisimeras en Vila-real

Vídeo: Procesión claustral por la lluvia de las purisimeras en Vila-real

Kmy Ros

Josep Carda

David Donaire

Vila-real

La Congregación de Hijas de María Inmaculada apura sus fiestas anuales en Vila-real, que finalizan la tarde-noche de este lunes (si el tiempo lo permite) con el popular traslado de la imagen de la Purísima a la sede de esta centenaria entidad religiosa.

Pero este domingo las purisimeras celebraron su fiesta principal, conocida popularmente como la Festa de les Fadrines, en una jornada marcada claramente por el mal tiempo. Por la mañana no hubo problema, ya que toda la actividad estaba concentrada en el interior de la iglesia arciprestal.

Vídeo: Misa de les 'purissimeres' en la arciprestal

Vídeo: Misa de les 'purissimeres' en la arciprestal

Manolo Nebot

La multitudinaria misa estuvo oficiada y presidida por Sergi Gordo, obispo de Tortosa. Un oficio religioso caracterizado por la interpretación de la Tota Pulchra, compuesta por Miguel Alepuz, quien dirigió al coro La Inmaculada y la orquesta de cámara que pusieron la música y las voces.

Noticias relacionadas y más

Galería de fotos de la misa de las purisimeras en la arciprestal de Vila-real

Galería de fotos de la misa de las purisimeras en la arciprestal de Vila-real

Ver galería

Galería de fotos de la misa de las purisimeras en la arciprestal de Vila-real / Manolo Nebot

Por la tarde, la lluvia no dio opción esta vez a que las calles se tiñeran de tiras de papel con los colores propios de las purisimeras (el azul y el blanco) y la procesión tuvo que ser claustral, bajo techo, dentro del templo.

La procesión claustral de la 'festa principal' de les 'purissimeres', en imágenes

La procesión claustral de la 'festa principal' de les 'purissimeres', en imágenes

Ver galería

La procesión claustral de la 'festa principal' de les 'purissimeres', en imágenes / Kmy Ros

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crisis: una empresa cerámica negocia el despido de la mayoría de su plantilla
  2. Pillan a dos 'collidors' en Almenara cogiendo naranjas en un huerto por error: se habían equivocado de finca
  3. Ya está operativo el primer gimnasio al aire libre de Castellón: hasta 7 máquinas diferentes
  4. Un gigante de la panadería pone sus ojos en Castellón para abrir su primera sede
  5. Villarreal y Levante, a la espera de la suspensión oficial del partido de Liga por la borrasca 'Emilia'
  6. El castillo de Castellón que lidera la mayor concentración de aves de toda la provincia
  7. Nueva persecución en Castelló: Una fuga kamikaze termina con un accidente y un herido
  8. El partido de LaLiga entre Levante y Villarreal, pendiente de la evolución de la alerta meteorológica

Vila-real vuelve a ser el primero en mover ficha en Castellón y suspende las clases este lunes por la alerta naranja

"50 vecinos estamos atrapados en nuestras casas en Vila-real sin poder salir": el agua llega a las ventanas de los coches

La lluvia obliga a hacer bajo techo la Festa de les Fadrines de las purisimeras en Vila-real

La lluvia obliga a hacer bajo techo la Festa de les Fadrines de las purisimeras en Vila-real

Nuevos aires para el Pregó de Reis de Vila-real: se reinventa con renovado formato y fecha

Nuevos aires para el Pregó de Reis de Vila-real: se reinventa con renovado formato y fecha

Vila-real organizará por primera vez una macrofiesta en Nochevieja para despedir el año: toda la programación

Vila-real organizará por primera vez una macrofiesta en Nochevieja para despedir el año: toda la programación

Un centenar de personas marchan en Vila-real en la primera manifestación de la provincia contra el 'basurazo'

Toni Pitarch presenta el libro más ameno y didáctico sobre la historia de Vila-real

Toni Pitarch presenta el libro más ameno y didáctico sobre la historia de Vila-real

Primera gala taurina de la historia de Vila-real: los mejores toros de las fiestas patronales de este año

Primera gala taurina de la historia de Vila-real: los mejores toros de las fiestas patronales de este año
Tracking Pixel Contents