La lluvia obliga a hacer bajo techo la Festa de les Fadrines de las purisimeras en Vila-real

La Congregación de Hijas de María Inmaculada apura sus fiestas anuales en Vila-real, que finalizan la tarde-noche de este lunes (si el tiempo lo permite) con el popular traslado de la imagen de la Purísima a la sede de esta centenaria entidad religiosa.

Pero este domingo las purisimeras celebraron su fiesta principal, conocida popularmente como la Festa de les Fadrines, en una jornada marcada claramente por el mal tiempo. Por la mañana no hubo problema, ya que toda la actividad estaba concentrada en el interior de la iglesia arciprestal.

Manolo Nebot

La multitudinaria misa estuvo oficiada y presidida por Sergi Gordo, obispo de Tortosa. Un oficio religioso caracterizado por la interpretación de la Tota Pulchra, compuesta por Miguel Alepuz, quien dirigió al coro La Inmaculada y la orquesta de cámara que pusieron la música y las voces.

Galería de fotos de la misa de las purisimeras en la arciprestal de Vila-real / Manolo Nebot

Por la tarde, la lluvia no dio opción esta vez a que las calles se tiñeran de tiras de papel con los colores propios de las purisimeras (el azul y el blanco) y la procesión tuvo que ser claustral, bajo techo, dentro del templo.