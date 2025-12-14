Nuevos aires para el Pregó de Reis de Vila-real: se reinventa con renovado formato y fecha

La Joventut Antoniana de Vila-real celebró este sábado el tradicional Pregó de Reis en un nuevo emplazamiento y con un horario distinto al habitual.

Pese al mal tiempo, el acto tuvo lugar en el claustro manierista del convento de los Padres Franciscanos, recinto en el que los antonianos tienen su sede, junto a la parroquia.

Galería de fotos del renovado Pregó de Reis en Vila-real /

El cambio de día, ya que hasta ahora el pregón se celebraba la tarde del 26 de diciembre tras la llegada de los mensajeros de los Reyes Magos, responde a la necesidad de adaptar el acto a su función anunciadora de los actos de Reyes.

Tal como explicó la presidenta de la Joventut Antoniana, Marta Usó, “no tenía mucho sentido que el pregón, como cita anunciadora, tuviera lugar cuando ya se habían realizado actos en torno a estas fiestas”.

Las puertas del claustro se abrieron a las 17.00 horas y, una hora más tarde, arrancó el evento con una narración sobre el significado de la Navidad. Durante el acto, los Reyes Magos se dejaron ver por el claustro momentos antes de que el periodista y director de COPE Castellón, Raúl Puchol, se dirigiera a los presentes como mantenedor del pregón.

Raúl Puchol ha sido el pregonero de este año. / Manolo Nebot

El acto se cerró con la actuación del Cuarteto de Cuerda Valencia y las palabras del padre Ángel, poniendo el broche final a una cita que estrenó espacio y formato.