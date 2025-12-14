Vila-real vuelve a ser el primero en mover ficha en Castellón y suspende las clases este lunes por la alerta naranja

Al igual que en los anteriores episodios de alertas meteorológicas que han ocurrido en la provincia de Castellón en los últimos meses, Vila-real ha sido este domingo el primer municipio en mover ficha y despejar la incógnita de si habrá clase o no en los colegios e institutos de la ciudad.

Como ya hizo entonces, el Ayuntamiento ha optado por la prudencia y evitar cualquier posible riesgo, por lo que ha anunciado que, ante la alerta naranja prevista para este lunes, "quedan suspendidas todas las clases en los centros educativos de Vila-real por motivos de seguridad".

Pronóstico de la Aemet para este lunes, en la que se puede apreciar que buena parte de la provincia de Castellón está en alerta naranja. / Aemet

De la misma forma que en las anteriores ocasiones, es más que probable que al abrir de nuevo la veda de la suspensión lectiva el Ayuntamiento de Vila-real, el resto de municipios sigan sus pasos y hagan lo mismo a lo largo de las próximas horas de este domingo.

Semáforos averiados

De forma paralela, debido a las precipitaciones registradas, algunos semáforos de Vila-real han dejado de funcionar. "Rogamos extremar las precauciones en la circulación. Estamos trabajando para solucionar la situación lo antes posible. Asimismo, rogamos limitar los desplazamientos", ha publicado el Ayuntamiento a través de su canal de Emergencias.