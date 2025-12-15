Bloqueados por el agua: Así viven los residentes de Molí Nou de Vila-real cada vez que llueve
El vecindario de esta zona junto al río Millars se debaten entre la indignación, la paciencia y la resignación cada vez que se producen precipitaciones intensas o de larga duración
Indignación, resignación y paciencia. Este es el estado de ánimo en el que se encuentran los residentes en las viviendas existentes en la zona de Molí Nou de Vila-real, una área en la que conviven industrias y casas y en la que, cada vez que llueve de manera intensa o durante largos espacios de tiempo (como es el caso, por el momento, con la borrasca Emilia), el acceso a las residencia por la única calle posible (calle Riu) es impracticable con vehículos convencionales.
Y es que la existencia de un badén y la dificultad para drenar el agua provocan que la misma alcance más de un metro de altura en el punto más crítico, lo que impide que el vecindario pueda salir de sus casas (o regresar si les pilla fuera) para ir a sus trabajos o para cualquier otra necesidad.
Más de dos décadas de problemática
Es un problema que se arrastra en esta área, como apuntan los residentes, “desde hace más de 20 años”. Y aseguran que el mismo se ha incrementado en los últimos años por el acopio de tierras de una empresa de pavimentos ubicada en aquel punto. “Acumulan una montaña de tierra que impide que el agua se drene por una pequeña acequia que hay y que, ahora, también está cubierta por zarzas y matorrales”, aseguran.
Con todo, desde el Ayuntamiento de Vila-real, el concejal de Territorio, Emilio Obiol, hace hincapié en que, tras adjudicarse el proyecto para acometerse las obras que permitirán mitigar o evitar la inundación de la calle Riu, las labores ya han arrancado con el marcaje de los puntos en los que se habilitarán los elementos para el drenaje y la realización de las catas previas al inicio de las acciones físicas.
