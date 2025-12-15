Vila-real y el club 'groguet' se alían para impulsar las compras en el comercio local

El Ayuntamiento de Vila-real y la Unió de Comerç de Vila-real (Ucovi) han presentado la campaña En Nadal, tots endavant pel comerç local. Compra a Vila-real, una iniciativa destinada a fomentar las compras en el comercio de proximidad durante las fiestas navideñas.

Este año, la campaña incorpora como gran novedad la colaboración del Villarreal CF que, por primera vez, se suma a esta acción cediendo 30 regalos exclusivos que se sortearán entre las personas que realizan compras superiores a 20 euros en los establecimientos asociados a Ucovi. El acto de inicio de la campaña ha contado con la participación del jugador del club groguet Gerard Moreno; la presidenta de Ucovi, Carmen Gil; y el edil del área, Xus Madrigal, quienes han destacado la importancia de sumar esfuerzos entre instituciones, comercio local y entidades deportivas para dinamizar la economía local y reforzar el vínculo entre la ciudadanía y el comercio de proximidad.

Cartel con el listado de premios que aporta el Villarreal CF en la campaña comercial de Navidad y Reyes en Vila-real. / Mediterráneo

“Queremos agradecer al Villarreal CF que se haya querido involucrar en esta iniciativa prestando su imagen y la de sus jugadores, puesto que se editarán unos videos y se lanzarán cuñas para radio que cuentan con Gerard Moreno. Poder sumar al club groguet para potenciar las compras en la localidad en un momento tan delicado para el sector es un gesto que hay que reconocer y agradecer”, destaca Madrigal.

Listado de premios

Los premios incluyen 15 entradas dobles para el Museo & Tour Inmersión Villarreal CF; cinco camisetas del Villarreal CF firmadas por jugadores; dos entradas dobles para Match Groc Experience, que permitirán ver un partido desde una zona noble del estadio con servicio de catering y acceso exclusivo para vivir la llegada de los jugadores, el calentamiento desde el césped y hacerse fotos después del partido; tres comidas dobles en el Corner Sports Bar y cinco balones firmados. La campaña se desarrollará del 15 de diciembre al 5 de enero, y el sorteo de los premios tendrá lugar el 7 de enero.

Además, dentro de las acciones previstas por estas fechas, Ucovi organizará la Fira del Regal, que tendrá lugar del 19 al 21 de diciembre en el Gran Casino, y también llevará a cabo la decoración navideña de las calles del centro de la ciudad, contribuyendo así a crear un ambiente festivo que invite a comprar en Vila-real.

Con esta campaña, el Ayuntamiento, la asociación comercial y el Villarreal CF animan a la ciudadanía a apostar por los establecimientos de la ciudad para sus compras de Navidad y Reyes, destacando su papel fundamental en la vida social y económica de Vila-real.