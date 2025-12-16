Del aislamiento a la conexión: formación digital en Vila-real para personas en proceso de rehabilitación por adicciones

En una de las aulas del centro de día Lluís Alcanyís de Vila-real, el silencio solo se rompe por el sonido de los teclados y las indicaciones del formador. Para muchos de los usuarios, aprender a manejar un teléfono móvil o a navegar con seguridad por internet no es solo una cuestión técnica, sino un paso decisivo para recuperar autonomía y volver a sentirse parte activa de la sociedad. Con esta filosofía, el centro ha puesto en marcha su tercer curso de nuevas tecnologías, reforzando su apuesta por la formación digital como herramienta de inclusión.

Los usuarios del centro de día Lluís Alcanyís de Vila-real aprenden a sacar provecho al teñléfono móvil y las nuevas tecnologías. / Mediterráneo

“En una sociedad cada vez más digitalizada, el acceso a las nuevas tecnologías se ha convertido en un factor clave para la inclusión social, la formación y la empleabilidad”, subraya el concejal de Servicios Sociales, Toni Marín. Sin embargo, advierte de que esta transformación no avanza al mismo ritmo para todos. “La brecha digital continúa siendo una realidad que afecta especialmente a los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas con problemas de drogodependencia”, señala.

La formación que se imparte en el centro de día Lluís Alcanyís de Vila-real forma parte del programa Todos Conectados de Fundación Orange, integrado en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. El proyecto está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, y tiene como objetivo reducir la brecha digital y empoderar a la ciudadanía mediante el aprendizaje de competencias digitales básicas.

Nuevas posibilidades

Desde el propio centro explican que las nuevas tecnologías abren nuevas posibilidades en la atención a personas con adicciones. “Las nuevas tecnologías ofrecen grandes oportunidades para mejorar la atención a las personas con drogodependencia, desde programas de tratamiento en línea hasta plataformas de apoyo emocional y educativo”, destacan los responsables del Lluís Alcanyís. No obstante, advierten de los riesgos de la exclusión digital: “El hecho de que muchas de estas personas no tengan acceso a estas herramientas las coloca en una posición de desventaja, aumentando la sensación de aislamiento y desesperanza, lo que puede perpetuar su exclusión social”.

El programa está dirigido a personas de entre 18 y 59 años que presentan dificultades en el acceso o el uso de herramientas digitales. La formación es 100% gratuita y se estructura en cursos de ocho horas de duración, con la posibilidad de realizar hasta seis acciones formativas, e incluso repetir temáticas. Los contenidos están pensados para la vida cotidiana y abordan desde el uso básico del smartphone y la seguridad en el móvil hasta una primera introducción a la inteligencia artificial.

La acogida de las ediciones anteriores ha sido muy positiva. Los cursos ya realizados sobre manejo del teléfono móvil, ciudadanía e identidad digital o seguridad en compras en línea han contado con una alta participación y una valoración muy favorable por parte de los usuarios, lo que ha animado al centro a dar continuidad a la iniciativa.

Más allá del aprendizaje tecnológico

Más allá del aprendizaje tecnológico, el objetivo final es acompañar los procesos de rehabilitación y reinserción social. A través de esta formación, el centro de día Lluís Alcanyís busca mejorar la autonomía personal, reducir el aislamiento social y facilitar el acceso a recursos educativos, terapéuticos y laborales.

“Desde este espacio se reafirma el compromiso de continuar trabajando para que la tecnología sea una herramienta de inclusión y oportunidades, y no una nueva barrera para las personas en situación de vulnerabilidad”, concluye Toni Marín, convencido de que cada nuevo conocimiento digital abre también una puerta a la integración y a nuevas oportunidades de futuro.