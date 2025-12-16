El Ayuntamiento de Vila-real fija el fin del problema de inundaciones en Molí Nou para finales del próximo verano

Para finales del próximo verano. Ese es el plazo que se maneja en el Ayuntamiento de Vila-real para poner fin o, al menos aliviar, al problema que vienen sufriendo desde hace más de 20 años los vecinos de la zona de Molí Nou cada vez que llueve de manera intensa o prolongada durante horas.

Y es que, de nuevo y como consecuencia de las últimas lluvias derivadas del paso de la borrasca Emilia por la provincia de Castellón, esta área residencial ha vuelto a quedarse incomunicada al acumularse en el badén que existe en la calle Riu (único acceso que hay para vehículos) más de un metro de agua, lo que ha impedido que varios de los residentes de la zona acudieran a su puesto de trabajo o realizaran las tareas que tenían previstas. A primera hora de la tarde de este lunes, ya se restableció la circulación por el vial afectado y que sirve de entrada y salida para los residentes de Molí Nou.

La inundación de este badén de la calle Riu, en el que se acumula un metro de agua impide el acceso y la salida a sus viviendas de los residentes de Molí Nou. / Josep Carda

Al respecto, el concejal de Territorio, Emilio Obiol, explica a Mediterráneo que las previsiones que se mantienen desde el consistorio es que los trabajos de obras como tal arranquen a finales del próximo mes de enero o principios de febrero (el plazo de ejecución de las mismas es de cinco meses), de manera que, de no surgir nuevos inconvenientes, el proyecto previsto y financiado a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) y ya adjudicado y formalizado con la empresa Facsa, culminaría a finales del próximo verano, con la mirada puesta en las lluvias que suelen acompañar al otoño. La inversión que se plantea para una primera fase del proyecto integral es de algo más de 270.000 euros.

Conducción del gas

Aun así, el edil Obiol insiste en que las labores a realizar antes del arranque físico de las obras ya se han desarrollado en los últimos días, antes de que la zona volviera a quedar afectada por la inundación de la calle Riu. En concreto, la mercantil adjudicataria ya ha realizado los sondeos previos, para lo que también se ha utilizado un georradar. Precisamente, la utilización de esta técnica ha permitido observar algunas disfunciones en las características de la tubería de gas que nutre a las industrias de la zona, que los técnicos deberán estudiar antes de comenzar los movimientos de tierras necesarios para colocar la canalización que permitirá evacuar el agua de lluvia hasta la Séquia Major.

El máximo responsable vila-realense en materia de Urbanismo insiste en que “Vila-real no es un municipio inundable ni es objeto de graves de inundaciones, aunque sí que hay un punto en el que existe un problema puntual que, definitivamente, este Ayuntamiento está encarando y que se va a solucionar”.

Complejidad y cumplimiento de la ley

Obiol asegura entender el malestar del vecindario de Molí Nou, aunque hace hincapié en “la complejidad de las obras a acometer”. Y abunda en la necesidad de “cumplir la ley y los plazos legales” para llevar a cabo los trabajos de un proyecto que, en cualquier caso, “tiene unos componentes técnicos y jurídicos que hay que cumplir”.

“Por primera vez, es este gobierno municipal el que afronta de manera decidida esta problemática en la calle Riu, de manera que no estamos hablando de futuro, ni de palabras vacías, porque ya hay una empresa adjudicataria que, además, tiene una competencia sobrada en este tipo de obras públicas, y que ya se ha puesto a trabajar con las labores previas que se requieren para abordar los trabajos físicos”, asevera el edil.