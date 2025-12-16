La música de Tárrega, el músico de Vila-real más internacional, une a intérpretes de Europa, América y Oriente Medio

La XIII Setmana Tàrrega encara en Vila-real la recta final de sus actividades tras el notable éxito de la programación central de la misma, desarrollada durante el pasado fin de semana. Una programación marcada por la alta calidad artística, el rigor académico y la proyección internacional del VI Congreso Internacional Francisco Tárrega. Las distintas sesiones reunieron a intérpretes y especialistas procedentes de numerosos países, consolidando este encuentro como una cita de referencia mundial en el estudio y la interpretación de la obra del compositor vila-realense.

El salón de actos de la Comunitat de Regants de Vila-real ha sido uno de los espacios para las interpretaciones musicales. / Mediterráneo

Uno de los momentos más destacados del congreso fue el homenaje al guitarrista Bartholomeu Wiese, que se convirtió en uno de los actos más emotivos del programa. El reconocimiento a su trayectoria y a su calidad humana y musical fue unánime entre los participantes. El director de la Setmana Tàrrega, David Eres Brun, destaca que “ha sido muy conmovedor el homenaje a Wiese y el elogio a su gran calidad humana y musical”. Y subraya “la profundidad artística y académica de las intervenciones, que han puesto de manifiesto el interés internacional que despierta la figura de Francisco Tárrega”.

Guitarristas de todo el mundo

A lo largo del fin de semana, el VI Congreso Internacional Francisco Tárrega ofreció un programa de alto nivel, con la participación de guitarristas llegados de Europa, América y Oriente Medio, que abordaron la vigencia de la obra del guitarrista y compositor vila-realense en el siglo XXI y su influencia en distintas tradiciones interpretativas.

El prestigioso guitarrista sueco Jacob Kellermann ha participado en la Setmana Tàrrega interpretando piezas del compositor vila-realense. / Mediterráneo

Tras el éxito del fin de semana central, la XIII Setmana Tàrrega continúa esta semana con una programación intensa que arrancó este lunes con la celebración del Día Internacional Francisco Tárrega, que incluyó un recital integral a cargo del guitarrista sueco Jacob Kellermann, cofundador del New European Ensemble, y la gala Guitar Live & IDM celebran a Tárrega, en la que participó Carlos Bonell, destacado profesor del Royal College of Music de Londres.

Durante el resto de la semana se desarrollarán clases de perfeccionamiento y sesiones de excelencia artística dirigidas a profesionales, reforzando el compromiso de esta iniciativa con la formación, la investigación y la proyección internacional del legado de Francisco Tárrega. Desde este martes y hasta el viernes, los participantes podrán asistir a sesiones de alto rendimiento musical programadas en horario de tarde.