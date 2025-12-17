De la vulnerabilidad al empleo: Tots Units impulsa la reinserción laboral de 116 personas en Vila-real es este 2025

La Fundació Tots Units ha presentado este miércoles su memoria de actividades del 2025 poniendo el foco en su principal logro: la reinserción laboral de 116 personas a lo largo del último año, una cifra que evidencia el impacto directo de sus programas de acompañamiento y orientación al empleo. De estas personas que han vuelto al mercado laboral, 86 son vecinas y vecinos de Vila-real, lo que refuerza el carácter local y comunitario de la entidad.

Desde la entidad recalcan que estos resultados han sido posibles gracias, en gran parte, al convenio anual de colaboración que la fundación mantiene con el Ayuntamiento de Vila-real, dotado con 60.000 euros, y destinado al desarrollo de programas de inserción sociolaboral y atención a personas en situación de vulnerabilidad. En total, durante el ejercicio que está a punto de acabar, la entidad ha atendido a 273 personas, mejorando los datos del año anterior, cuando se acompañó a 231.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch; y el edil de Servicios Sociales, Toni Marín, han acompañado al presidente y la gerente de Tots Units, Enric Reverter y Charo Castelló, en la presentación de la memoria de la entidad de este año. / Mediterráneo

El presidente del patronato de Tots Units, Enric Reverter, y la gerente, Charo Castelló, han dado a conocer estos datos junto al concejal de Servicios Sociales, Toni Marín, y el alcalde de Vila-real, José Benlloch. Precisamente, el munícipe ha puesto en valor la trayectoria de más de 35 años de la Fundació Tots Units y su contribución a una Vila-real “solidaria, inclusiva y llena de oportunidades”. Y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de seguir colaborando con estos proyectos sociales para anticiparse a los retos y dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía.

Trabajo conjunto

Durante la presentación, el edil Marín ha subrayado el valor del trabajo conjunto entre el consistorio y Tots Units, destacando que se trata de “un recurso de orientación laboral abierto todo el año a la ciudadanía de Vila-real, que no solo ofrece herramientas para encontrar empleo, sino también un acompañamiento psicológico y personal, cercano y continuado”. Y ha incidido en el papel de la tienda Koopera, ubicada en la avenida de Francesc Tàrrega, como "ejemplo de economía social y solidaria, especialmente relevante en fechas navideñas por su apuesta por un comercio inclusivo y sostenible".

"El apoyo del Ayuntamiento de Vila-real es clave para desarrollar en la Fundació Tots Units los programas de orientación laboral que facilitan el retorno al mundo del trabajo de personas en situación de dificultad social" Enric Reverter — Presidente del Patronato de la Fundació Tots Units

Por su parte, Reverter ha incidido en que el apoyo del consistorio es clave para desarrollar programas de orientación laboral "que facilitan el retorno al mundo del trabajo de personas en situación de dificultad social". Asimismo, ha destacado la colaboración municipal con Reciplana, la empresa de inserción promovida por la fundación, que gracias a la cesión de una nave municipal en la calle Miralcamp puede desarrollar su actividad de tratamiento de residuos textiles.

La gerente de la Fundación, Charo Castelló, ha explicado que la atención integral es una de las claves del éxito de los procesos de inserción laboral. Además de la orientación abierta semanal y el taller prelaboral, este año se ha puesto en marcha un proyecto específico para personas migrantes, con 53 participantes. “Detrás de cada inserción laboral hay una persona y una familia que recuperan estabilidad y oportunidades”, ha señalado.