Medio millón de euros de volumen de negocio en solo tres semanas y bonos agotados: la campaña que ha revitalizado el comercio de Vila-real

En torno a medio millón de euros. Esta es la cantidad que se calcula que han ido a parar a los establecimientos comerciales de Vila-real durante la segunda campaña de bonos comerciales que se impulsa en la ciudad y para la que, este año, el Ayuntamiento ha destinado 200.000 euros de fondos públicos municipales, cuatro veces más que los asignados en el 2024.

Lo cierto es que no son pocos los comerciantes que han asegurado a Mediterráneo estar “muy satisfechos” con esta edición de los Vilabons que, como aseguran, “nos ha proporcionado un poco de aire a los pequeños comercios”.

El comercio de Vila-real incide en el éxito de la última campaña de los Vilabons y mira con optimismo la campaña navideña.. / Toni Losas

También desde la Unió de Comerç de Vila-real (Ucovi) muestran su satisfacción por los resultados de esta campaña, que finalizó el pasado sábado, y que confían en que se repita, “incluso incrementando la dotación”, con la confianza en que otras administraciones, además del Ayuntamiento, colaboren en esta iniciativa.

Inyección económica necesaria

“Ha sido una inyección económica que los establecimientos necesitaban, porque la gente ha decidido comprar, teniendo en cuenta que el ahorro para las familias ha sido evidente”, explican desde Ucovi, entidad desde la que consideran que este tipo de acciones, sumadas a otras que se llevan a cabo o que puedan realizarse en un futuro, “ayudan a frenar la sangría de cierre de comercios que se produce desde hace ya bastantes años, porque antiguamente se cerraban tiendas que se abrían otras y, ahora, hay muchas que bajan la persiana y no vuelve a levantarse”.

Con todo, y pese al balance positivo de la edición de Vilabons de este 2025 (los bonos se agotaron a unos días de cerrarse la campaña, que ya se alargó una semana más), desde la organización comercial plantean buscar más fórmulas en el ámbito de la comunicación. “Pese a que se ha hecho mucha publicidad al respecto, nos ha venido gente que decía que no se había enterado, de manera que habrá que analizar otras posibles acciones para alcanzar al máximo de población”. Aun así, entienden que “en Vila-real es el segundo año que se aplican este tipo de bonos, mientras en otros municipios ya lo hacen desde hace cinco años, de manera que allí ya tienen una tradición que conocen los potenciales clientes”.