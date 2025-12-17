Vila-real reedita y reafirma este sábado el hermanamiento con Vilanova i la Geltrú

Vila-real y Vilanova i la Geltrú volverán a estrechar vínculos este sábado, 20 de diciembre, con la reafirmación oficial de su hermanamiento, que tendrá lugar en el Monasterio de Poblet, en un acto institucional cargado de simbolismo histórico y cultural.

Ambas localidades comparten unos orígenes comunes ligados al rey Jaume I, que concedió la Carta Puebla en Vila-real el 20 de febrero de 1274 y solo cinco meses después, el 27 de julio de 1274, firmó una nueva Carta Puebla para los habitantes de Vilanova de Cubelles (después Vilanova i la Geltrú). Estos hechos históricos son la raíz de dos poblaciones que, a pesar de la distancia geográfica, mantienen una relación fraternal desde hace décadas.

El acuerdo de hermanamiento entre Vila-real y Vilanova i la Geltrú se firmó en 1984. A pesar de haber vivido diferentes etapas, ambos municipios acordaron en la visita, este verano, de una delegación vila-realense a Vilanova con motivo de los actos por el 750º cumpleaños relanzar y reforzar esta relación, abriendo una nueva etapa de colaboración.

El acto de sábado contará con la firma de los alcaldes de ambas ciudades y con la presencia, como testigos, de la máxima autoridad de Vimbodí i Poblet y del abad del Monasterio de Poblet, el vila-realense Rafael Barrué. También intervendrá el historiador y exarchivero municipal de Vila-real, Vicent Gil, que contextualizará históricamente los vínculos entre ambas poblaciones.

Contratación de autobuses

Desde Vila-real y Vilanova se han contratado autobuses para facilitar la asistencia de representantes de entidades locales, honores y ciudadanía, con el objetivo que la reafirmación del hermanamiento tenga un carácter abierto y participativo.

La jornada incluirá también actuaciones culturales del Grup de Dolçainers i Tabaleters El Trull de Vila-real y la Moixiganga de Vilanova i la Geltrú, símbolos de la tradición popular de cada uno de los municipios.

Este acto es el resultado de meses de trabajo conjunto entre los departamentos de Protocolo y Relaciones Institucionales y de Hermanamiento de ambas localidades y marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones institucionales y culturales entre Vila-real y Vilanova i la Geltrú.