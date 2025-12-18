Vila-real reclamará al Consell que compense a colegios concertados y escuelas infantiles por la tasa de basuras

La corporación municipal de Vila-real ha celebrado este jueves el último de los plenos ordinarios del año, el correspondiente al mes de diciembre. Una sesión en la que ha destacado la unanimidad en la concesión de cinco Medallas de Oro de la Ciudad al periódico Mediterráneo; las empresas Vidres, Grúas Tomás y Sucesores de Santiago Manzanet; y al Hospital Universitari de la Plana. Asimismo, también se otorga otra en grado de Honor al empresario vila-realense y fundador de la empresa Kerajet, José Vicente Tomás.

La corporación municipal de Vila-real ha celebrado este jueves el último pleno ordinario del año. / Mediterráneo

Con todo, el pleno también ha abordado, a lo largo de sus casi cinco horas de duración, otros asuntos. Así, y entre otros puntos, se ha aprobado una propuesta de la concejala de Educación, Anna Vicens, para reclamar a la Generalitat que compense, con una mayor aportación económica, a los centros educativos concertados y a las escuelas infantiles de la ciudad para mitigar el impacto que supondrá la nueva tasa de basuras, al considerarse estas infraestructuras, en base a la legislación estatal, como grandes generadores de residuos. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de los dos concejales no adscritos, Manu Rubert y Dora Saura, así como de Compromís y del PSPV-PSOE, y con la abstención del PP y Vox.

Cambio de titularidad

Por otra parte, también se ha dado luz verde a la inclusión en el inventario municipal de la conocida como la Capelleta de la Mare de Déu dels Àngels. Un paso, ha indicado el alcalde de la ciudad, José Benlloch, que finaliza el expediente para formalizar el cambio de titularidad del inmueble y que “favorecerá el impulso de las obras de restauración” previstas ya en el presupuesto del actual ejercicio del 2025.

Asimismo, se ha aprobado la propuesta de la Concejalía de Seguridad Pública y Emergencias, encabezada por Toni Marín, para solicitar a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública la concesión de una condecoración para los agentes Héctor Alós e Isabela Valdeperas por la intervención que realizaron con la maquinaria DESA que permitió “sacar a una persona de una situación delicada”.