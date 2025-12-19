Alumnos de Fundación Flors de Vila-real convierten la Navidad en una lección práctica de solidaridad

La Navidad suele ser sinónimo de solidaridad. Y en Vila-real, eso lo saben muy bien. De todos es conocido que esta ciudad tiene marcado en su agenda diaria del año un camino en el que lo solidario, la empatía y la colaboración son pilares fundamentales de su idiosincrasia.

Ejemplo de esa visión solidaria de la vida es el mercadillo solidario que se ha llevado a cabo este viernes en el colegio Fundación Flors. Un mercadillo que se puso en marca antes del covid pero que, por diferentes motivos, quedó en stand-by hasta que, este año, alumnado y profesores de los ciclos formativos de grado medio que se imparten en el centro han vuelto a resucitarlo.

Vila-Real. Mercadillo solidario en el colegio Fundación Flors / Gabriel Utiel Blanco / MED

En esta ocasión, en la iniciativa han participado las organizaciones sociales Vilatea, Manos Unidas y Aspanion, cuyos representantes han instalado sus puestos de venta de productos que, con los ingresos que se generan, financian parte de las actividades y los proyectos que se desarrollan a lo largo del año.

También Cruz Roja ha puesto su granito de arena a esta cita, con la realización de un taller formativo e informativo. Y, además de las familias que forman parte de la comunidad educativa de Fundación Flor, también se han acercado a esta peculiar feria diferentes representantes municipales y de la Fundació Caixa Rural Vila-real, con su presidenta Sonia Sánchez a la cabeza.

Los preparativos

Como explica a Mediterráneo el jefe del departamento de Gestión Administrativa, Pau Carcía, el alumnado de los ciclos de la propia Gestión Administrativa y de Actividades Comerciales e Instalaciones Eléctricas y Automáticas, han puesto toda la carne en el asador para preparar el recinto y realizar los trámites necesarios para abrir las puertas de este mercadillo solidario.

Estudiantes que son, bajo la dirección de sus profesores, los artífices de unos preparativos que culminan con éxito para que las entidades que este año han participado en la cita solo tengan que montar sus puestos y exponer sus productos. Unos productos que, además, se han complementado con los elaborados por los estudiantes con motivos navideños. “Se trata de combinar un proyecto solidario con las prácticas reales que forman parte de la formación del alumnado en los diferentes ciclos que se imparten”, explica García.

El objetivo es, en último caso, consolidar esta iniciativa e intentar que, año tras año, se sumen más organizaciones benéficas y sociales para contribuir a que recauden fondos y ayudar en la continuidad de sus respectivas actividades.