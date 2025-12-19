¿Por qué la esperada Fira de Nadal de Vila-real se ha convertido en el plan familiar más accesible e impresionante de la Navidad?: Te lo contamos

Vila-real, como el resto de municipios de la provincia de Castellón, ya respira Navidad. Y es que, tras el encendido de miles luces en calles y plazas de la ciudad, que tuvo lugar el último viernes de noviembre, se han ido sucediendo las actividades con marcado carácter festivo, cultural y de un carácter muy entrañable.

Pero, en Vila-real, si una iniciativa tiene su lugar guardado entre las familias en los calendarios que marcan el final de año, es la inauguración de la Fira de Nadal, que esta tarde de viernes ha abierto sus puertas con la ya tradicional pista de hielo como principal atractivo y con la presencia de autoridades y la reina y damas del 2025, además de decenas de niños y mayores.

Fotogalería I Vila-real abre su particular Fuira de Nadal / Toni Losas

Y es que grandes y pequeños pueden disfrutar patinando sobre hielo natural en este recinto por un precio popular de tan solo dos euros, un límite marcado por el Ayuntamiento de Vila-real en la licitación de la concesión, con el objetivo de que sea accesible para todas las familias. Un precio que también se aplica al carrusel, el preferido por los más pequeños de la casa.

Espectáculos y talleres

En cualquier caso, la Fira de Nadal de Vila-real no se limita únicamente a la pista de hielo, el carrusel y los puestos de venta de productos típicos de esta fecha, sino que va más allá y se complementa con una veintena de actividades y espectáculos que, incluso, pueden desarrollarse por las calles peatonales del centro de la ciudad, habida cuenta de que la iniciativa que se impulsa desde la Concejalía de Comercio tiene como objetivo, no solo convertirse en un espacio de ocio familiar navideño, sino también impulsar la vida comercial de la ciudad y fomentar las compras en los establecimientos locales.

De esta forma, al espectáculo inaugural que ha abierto el recinto ferial se suma este sábado, a las 17.00 horas, una chocolatada popular, un taller de rugbi, a cargo del Vila-real Club de Rugbi Penyagolosa, y la posterior actuación del grupo musical Trobadorets, todo un clásico en estas celebraciones festivas.

Con todo, hasta el sábado 3 de enero, inclusive, se sucederán hasta una veintena de actividades y talleres, entre los que no pueden faltar los cuentacuentos, el teatro de calle, una sonora batucada o las populares campanadas infantiles para despedir el 2025 que, como de costumbre, tendrán lugar el mismo 31 de diciembre, a las 12 del mediodía.