Vila-real anuncia rebajas de hasta el 40% en la tasa de basuras para el 2026: Conoce los detalles

Los vecinos y vecinas de Vila-real podrán acogerse el próximo año a una serie de bonificación que les permitirán reducir la tasa de basuras hasta en un 40%. Y es que el equipo de gobierno, liderado por el alcalde José Benlloch, llevará a un pleno extraordinario, convocado para el próximo martes 23, a las 9.15 horas, la modificación de la ordenanza que rige de la tasa de residuos, que incorpora nuevas bonificaciones con el objetivo de hacerla "más justa y adaptada a la realidad de la ciudadanía", después de su primer año de aplicación. Cabe recordar que han sido dos las convocatorias vecinales en contra de esta tasa de basuras, la primera de ellas una concentración a la que asistieron unas 300 personas y, posteriormente, una manifestación con un centenar de asistentes.

Una ordenanza renovada que incluye dos bonificaciones destacadas: la mencionada rebaja del 40%, en este caso para las viviendas vacías, y una reducción del 30% para aquellas viviendas con una única persona empadronada que se acogen a la Inspección Técnica de Residuos (ITR). “Estas medidas responden a las aportaciones recogidas en reuniones con asociaciones vecinales, entidades sociales y vecinos y vecinas; algunas planteadas también mediante alegaciones”, indica la vicealcaldesa y edila de Servicios Públicos, Maria Fajardo, quien incide en que la tasa de residuos "es una obligación impuesta por la normativa europea y estatal".

“Estas medidas responden a las aportaciones recogidas en reuniones con asociaciones vecinales, entidades sociales y vecinos y vecinas; algunas planteadas también mediante alegaciones” Maria Fajardo — Vicealcaldesa de Vila-real

La responsable municipal recuerda que, en la actualidad, "más del 40% de los hogares de Vila-real paga la tarifa mínima (118,39 euros), y se mantiene una reducción del 95% para las personas con informe favorable de Servicios Sociales que introdujimos en la primera ordenanza”. “Como nos comprometimos, hemos escuchado, analizado y aplicado las medidas que hemos podido para andar hacia una tasa más justa”, insiste Fajardo.

Más deducciones

Además, el texto recoge bonificaciones que ya se anunciaron y que entrarán en vigor en el 2026. Entre estas, destaca una reducción general y acumulable del 2% para los recibos domiciliados. En el ámbito doméstico, se establece una bonificación del 20% para las viviendas adheridas en el programa de ITR, otro 20% para los inmuebles situados en suelo rústico y una reducción del 30% para los inmuebles en suelo urbano no desarrollado y en zonas urbanizables no programadas.

Las bonificaciones a la tasa de basuras de Vila-real, una a una Estas son las bonificaciones que se aplicarán en la tasa de basuras de Vila-real el próximo ejercicio del 2016: --Particulares Viviendas no habitadas: -40%

Viviendas con una sola persona empadronada: -30%

Recibo domiciliado: -2%

Adhesión al programa de inspección de residuos: -20%

Inmuebles en suelo rústico: -20%

Inmuebles en suelo urbano o urbanizable no desarrollado: -30% --Empresas y negocios Adhesión al servicio de recogida de biorresiduos: -20%

Servicio puerta a puerta de recogida de cartón comercial: -20%

En cuanto a la actividad comercial, la nueva ordenanza incluirá bonificaciones del 20% para las empresas que se adhieran al servicio de recogida de biorresiduos para grandes productores y el sector HORECA, así como otro 20% para aquellos establecimientos que participan en el servicio puerta a puerta que se lleva a cabo para el cartón comercial.

“Los costes de la gestión de residuos no han dejado de crecer. En Vila-real hemos pasado de pagar 3,75 millones de euros en el 2019 a 5,5 millones este año” Maria Fajardo — Vicealcaldesa de Vila-real

Otra de las novedades es la modificación del plazo de validez de la Auditoría de Generación de Residuos, que pasará de uno a tres años, con el objetivo de facilitar los trámites a empresas y establecimientos.

Rebaja del IBI del 5% en dos años

Fajardo ha subrayado que “a estas reducciones, hay que aplicar una rebaja del recibo del IBI del 5% en los últimos dos años, una decisión que ha supuesto una disminución de más de 1,2 millones de euros en los ingresos municipales. Lo hemos hecho porque creemos que, cuando es posible aliviar la carga fiscal a las familias, hay que hacerlo”.

El objetivo final de la nueva ordenanza es incentivar el buen reciclaje y premiar aquellas personas y actividades que generan menos residuos, a la vez que se hace frente al incremento de los costes de gestión derivados de los impuestos sobre vertederos y emisiones de gases de efecto invernadero. “Los costes de la gestión de residuos no han dejado de crecer. En Vila-real hemos pasado de pagar 3,75 millones de euros en el 2019 a 5,5 millones este año”, asevera Fajardo, quien hace hincapié en que, con esta modificación, "el consistorio defiende que Vila-real avanza hacia un modelo de gestión de residuos más equitativo, sostenible y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía".