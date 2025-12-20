¿Qué tienen en común Vila-real y un municipio de Catalunya que les lleva a reforzar sus vínculos y hermanamiento? Te lo explicamos

Monestir de Poblet (Vimbodí i Poblet, Tarragona), 11.00 horas. Puntuales con la cita y aunque el tiempo ha dejado caer algunas gotas de lluvia, la gran plaza existente entre la muralla del recinto religioso y el propio monasterio ha sido el escenario en el que han arrancado las primeras acciones culturales del encuentro protagonizado por los municipios de Vila-real y Vilanova i la Geltrú. Un encuentro que, entre otras cosas, ha servido para reeditar el hermanamiento que rubricaron en 1984 ambas ciudades.

Las escenas que han evocado cultura y tradición han corrido a cargo de los dolçainers de Vila-real y la Moixiganga de Vilanova. Tras este preámbulo, las comitivas oficiales, encabezadas por sus respectivos alcaldes (José Benlloch y Juan Luis Ruiz), así como por el abad del monasterio, el vila-realense Rafael Barruè, han accedido al interior del edificio religioso, en el que reposan los restos del rey Jaume I. Y es precisamente este detalle el que un día de hace ya cuatro décadas llevó a Vila-real y Vilanova i la Geltrú a cerrar el proceso de hermanamiento, por cuando fue este monarca quien otorgó la correspondiente Carta Pobla a ambas localidades, aunque con solo cinco meses de diferencia.

En la cita ha habido una amplia representación institucional y de entidades de las dos localidades hermanas y, en el caso de Vila-real, también han estado presentes, además de la Colla de Dolçainers i Tabaleters El Trull y varios ediles del consistorio, el que fuera archivero municipal de Vila-real, Vicent Gil, gran estudioso y defensor de las raíces de su ciudad; y el deportista local Sebastián Mora.

Firma del protocolo

Los dos munícipes, acompañados por el abad Barruè, han aprovechado el encuentro para depositar una corona de laurel a los pies de la tumba de Jaume I, acto previo a la firma del protocolo de hermanamiento, con el que vuelven a reeditar aquel primer documento, con el firme propósito de intensificar las relaciones y los intercambios culturales entre ambas ciudades, separadas tan solo por escasos 250 kilómetros por carretera.

En su discurso, el primer edil vila-realense ha hecho hincapié en que, pese a vivir en un mundo cada vez más globalizado, "el hermanamiento entre pueblos es una red real, humana, que nos permite mirarnos a los ojos, conocernos directamente, entendernos y aprender los unos de los otros. Se trata de una herramienta poderosa para luchar contra las fronteras, no solo las físicas, sino también las mentales, contra los prejuicios, la indiferencia y la desconexión".

"El rey Jaume I impulsó la creación de dos ciudades en el mismo año, 1274. En Cataluña fundaba Vilanova i la Geltrú y, en tierras valencianas, Vila-real. Dos ciudades hermanas desde su origen, nacidas bajo la misma mano creadora, unidas por una misma lengua, una misma tradición y una manera similar de entender la vida mediterránea" José Benlloch — Alcalde de Vila-real

Asimismo, Benlloch ha hecho hincapié en que este hermanamiento "tiene raíces profundas, históricas y simbólicas". En este sentido ha recordado que "el rey Jaume I impulsó la creación de dos ciudades en el mismo año, 1274. En Cataluña fundaba Vilanova i la Geltrú y, en tierras valencianas, Vila-real. Dos ciudades hermanas desde su origen, nacidas bajo la misma mano creadora, unidas por una misma lengua, una misma tradición y una manera similar de entender la vida mediterránea".

Incentivar los intercambios

Con todo, y pese a que en 1984 se firmó el hermanamiento de los dos municipios, el alcalde Benlloch ha reconocido que, "aunque se han producido intercambios culturales y deportivos, la relación no ha sido siempre tan intensa como puede ser que merezcan las dos localidades, que comparten raíces, lengua, tradición y carácter mediterráneo".

Es por ello que ha asegurado que "los aniversarios importantes también sirven para renovar compromisos. Con motivo del 750º aniversario de ambas ciudades, Vilanova i la Geltrú nos visitó y, este verano, la vicealcaldesa Maria Fajardo y yo mismo tuvimos la oportunidad de visitarlos. Y nos dimos cuenta de una cosa muy clara: tenemos muchas oportunidades de futuro, oportunidades que miran hacianuestraa tierra y, sobre todo, hacia nuestra gente". Y ha añadido: "que este acto sea, una vez más, una promesa de continuidad, y que, de aquí a muchos años, podamos mirar atrás con el mismo orgullo con el que hoy recordamos aquel primer gesto de hermanamiento".