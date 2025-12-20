ACTO INSTITUCIONAL
¿Qué tienen en común Vila-real y un municipio de Catalunya que les lleva a reforzar sus vínculos y hermanamiento? Te lo explicamos
El Monestir de Poblet, donde reposan los restos de Jaume I, ha sido el lugar elegido para reafirmar la colaboración entre ambas ciudades, transcurridas cuatro décadas como pueblos hermanos
Monestir de Poblet (Vimbodí i Poblet, Tarragona), 11.00 horas. Puntuales con la cita y aunque el tiempo ha dejado caer algunas gotas de lluvia, la gran plaza existente entre la muralla del recinto religioso y el propio monasterio ha sido el escenario en el que han arrancado las primeras acciones culturales del encuentro protagonizado por los municipios de Vila-real y Vilanova i la Geltrú. Un encuentro que, entre otras cosas, ha servido para reeditar el hermanamiento que rubricaron en 1984 ambas ciudades.
Las escenas que han evocado cultura y tradición han corrido a cargo de los dolçainers de Vila-real y la Moixiganga de Vilanova. Tras este preámbulo, las comitivas oficiales, encabezadas por sus respectivos alcaldes (José Benlloch y Juan Luis Ruiz), así como por el abad del monasterio, el vila-realense Rafael Barruè, han accedido al interior del edificio religioso, en el que reposan los restos del rey Jaume I. Y es precisamente este detalle el que un día de hace ya cuatro décadas llevó a Vila-real y Vilanova i la Geltrú a cerrar el proceso de hermanamiento, por cuando fue este monarca quien otorgó la correspondiente Carta Pobla a ambas localidades, aunque con solo cinco meses de diferencia.
En la cita ha habido una amplia representación institucional y de entidades de las dos localidades hermanas y, en el caso de Vila-real, también han estado presentes, además de la Colla de Dolçainers i Tabaleters El Trull y varios ediles del consistorio, el que fuera archivero municipal de Vila-real, Vicent Gil, gran estudioso y defensor de las raíces de su ciudad; y el deportista local Sebastián Mora.
Firma del protocolo
Los dos munícipes, acompañados por el abad Barruè, han aprovechado el encuentro para depositar una corona de laurel a los pies de la tumba de Jaume I, acto previo a la firma del protocolo de hermanamiento, con el que vuelven a reeditar aquel primer documento, con el firme propósito de intensificar las relaciones y los intercambios culturales entre ambas ciudades, separadas tan solo por escasos 250 kilómetros por carretera.
En su discurso, el primer edil vila-realense ha hecho hincapié en que, pese a vivir en un mundo cada vez más globalizado, "el hermanamiento entre pueblos es una red real, humana, que nos permite mirarnos a los ojos, conocernos directamente, entendernos y aprender los unos de los otros. Se trata de una herramienta poderosa para luchar contra las fronteras, no solo las físicas, sino también las mentales, contra los prejuicios, la indiferencia y la desconexión".
"El rey Jaume I impulsó la creación de dos ciudades en el mismo año, 1274. En Cataluña fundaba Vilanova i la Geltrú y, en tierras valencianas, Vila-real. Dos ciudades hermanas desde su origen, nacidas bajo la misma mano creadora, unidas por una misma lengua, una misma tradición y una manera similar de entender la vida mediterránea"
Asimismo, Benlloch ha hecho hincapié en que este hermanamiento "tiene raíces profundas, históricas y simbólicas". En este sentido ha recordado que "el rey Jaume I impulsó la creación de dos ciudades en el mismo año, 1274. En Cataluña fundaba Vilanova i la Geltrú y, en tierras valencianas, Vila-real. Dos ciudades hermanas desde su origen, nacidas bajo la misma mano creadora, unidas por una misma lengua, una misma tradición y una manera similar de entender la vida mediterránea".
Incentivar los intercambios
Con todo, y pese a que en 1984 se firmó el hermanamiento de los dos municipios, el alcalde Benlloch ha reconocido que, "aunque se han producido intercambios culturales y deportivos, la relación no ha sido siempre tan intensa como puede ser que merezcan las dos localidades, que comparten raíces, lengua, tradición y carácter mediterráneo".
Es por ello que ha asegurado que "los aniversarios importantes también sirven para renovar compromisos. Con motivo del 750º aniversario de ambas ciudades, Vilanova i la Geltrú nos visitó y, este verano, la vicealcaldesa Maria Fajardo y yo mismo tuvimos la oportunidad de visitarlos. Y nos dimos cuenta de una cosa muy clara: tenemos muchas oportunidades de futuro, oportunidades que miran hacianuestraa tierra y, sobre todo, hacia nuestra gente". Y ha añadido: "que este acto sea, una vez más, una promesa de continuidad, y que, de aquí a muchos años, podamos mirar atrás con el mismo orgullo con el que hoy recordamos aquel primer gesto de hermanamiento".
