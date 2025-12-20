Decenas de Papá Noel en moto desfilan por las calles de Vila-real ante la atónita mirada de los viandantes

Unos cuarenta moteros integrantes del Club Charter de Castelló han protagonizado esta tarde-noche de sábado una curiosa y divertida papanoelada sobre ruedas. Y es que decenas de Papá Noel han desfilado subidos a sus motos por las calles de Vila-real, despertando la curiosidad y la expectación de los viandantes que se paseaban por la ciudad en una jornada marcada también por el segundo día de funcionamiento de la Fira de Nadal.

Tras una comida de hermandad en la sede del club motero castellonense y una amena sobremesa, se ha realizado la salida que, en Vila-real, ha recorrido diferentes barrios, entre ellos el del Roser. Además, buena parte de los participantes han aprovechado para repostar combustible en una gasolinera próxima a un centro comercial vila-realense, antes de adentrarse por las concurridas calles del casco urbano, para deleite de los vecinos y vecinas que, a su vez, han aprovechado para realizar parte de sus compras navideñas.