Así se viven las fiestas sin alcohol: el taller juvenil de Vila-real que promueve ocio sano en Navidad

La Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA), dependiente de la Concejalía de Sanidad de Vila-real, organiza el próximo 27 de diciembre, a partir de las 18.00 horas, un taller de elaboración de cócteles saludables dirigido a jóvenes de entre 12 y 17 años, que se llevará a cabo en el Espai Jove.

Esta actividad se enmarca dentro de las acciones de prevención y promoción de la salud dirigidas a la población adolescente, especialmente en un periodo festivo en que aumenta el riesgo de normalización del consumo de alcohol.

Formación y prevención

Durante el taller, las personas participantes aprenderán a preparar cócteles sin alcohol utilizando frutas naturales e ingredientes saludables, fomentando alternativas de ocio positivo y demostrando que la diversión no tiene que ir asociada al consumo de alcohol. Así mismo, se trabajarán contenidos preventivos relacionados con los efectos negativos del consumo de alcohol en menores, la toma de decisiones responsables y la importancia de cuidar la salud desde joven.

Desde la UPCCA se remarca que el consumo de alcohol en edades tempranas puede tener consecuencias físicas, emocionales y sociales, y que la prevención comunitaria es fundamental para reducir conductas de riesgo.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Vila-real, a través de la Concejalía de Sanidad, refuerza su compromiso con la prevención, la salud pública y el bienestar de la juventud del municipio en estas fechas tan señaladas.