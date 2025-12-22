Casi 200.000 euros repartirá la basílica de Sant Pasqual de Vila-real por una terminación del segundo premio

La Fundación Pro-Monasterio y Basílica de Sant Pasqual, de Vila-real, acumula ya varios sorteos extraordinario de la Lotería de Navidad en la que recoge algún pellizco, básicamente por la coincidencia en terminaciones del primero, el segundo o tercer premios.

No son grandes cantidades de dinero, pero alegran la existencia a quienes, fundamentalmente por tradición, adquieren alguna de las participaciones en las que distribuyen los 1.980 décimos del número 22.448 que, en esta ocasión, ha sido afortunado con la terminación de las dos últimas cifras del segundo premio (70.048) del sorteo de la Lotería de Navidad. Y es que la entidad social y religiosa, que también forma parte de la Fundación de la Basílica de Sant Pasqual y gestiona el funcionamiento del Museu del Pouet y del resto de instalaciones vinculadas al templo sampascualino, adquiere el número completo con el que juega en esta cita tan especial.

Más terminaciones

Pero los devotos de Sant Pasqual no son los únicos afortunados en Vila-real con terminaciones. Por ejemplo, la asociación de vecinos El Progreso también ha repartido alegría entre el vecindario, al jugar 533 décimos del 80.232, agraciado con 120 euros por décimo, por coincidir con las dos últimas cifras del Gordo (79.432). En este caso, la entidad vecinal adquirió el número en la administración ubicada en la avenida Francesc Tàrrega 36.

Por otra parte, la administración La Bona Sort, que proporciona el número a la basílica de Sant Pasqual, también ha repartido suerte entre otros colectivos, en base a terminaciones, tanto de Vila-real como de otros municipios. Es el caso del Club Triatló, el barrio del Sagrat Cor de Jesús, las peñas Vila-real Taurina, Goluts o Bandolers, así como en el pub Cotton o el Bar Deportivo. Y fuera de Vila-real, por ejemplo, en l a empresa Vernís de Onda, los jubilados de Torralba del Pinar o la asociación del Sagrado Corazón de Jesús de Alcudia de Veo.