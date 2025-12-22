Falta de personal y subida salarial de los funcionarios demora las cuentas de Vila-real para el 2026

Cuando faltan tan solo nueve días para que finalice el actual 2025, el equipo de gobierno de Vila-real, integrado por los ediles del PSPV-PSOE y de Compromís, todavía trabaja en el borrador de presupuesto municipal que, aún sin fecha anunciada, deberá aprobarse por el pleno de la corporación. Y es que, pese a las dificultades que se han presentado en las últimas semanas, las autoridades locales todavía confían en apurar plazos y dar luz antes de que acabe el ejercicio a un presupuesto para el 2026 que, todo apunta, que rondará los 70 millones de euros, teniendo en cuenta que a los 66 millones de las cuentas del 2025 hay que sumarle la previsión de recaudación de la tasa de basuras, aunque también la reducción de en torno a 1,5 millones de euros por la bajada del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Y es que la demora en la aprobación de las cuentas (desde el ejecutivo bipartito se auguraba que saldría adelante en noviembre o principios de diciembre) se debe a dos factores principales: las dificultades en cuanto al personal de los departamentos municipales implicados en su elaboración y a la necesidad de recalcular el capítulo relativo a gastos de personal, al tener que incluir el incremento del 2,5% aprobado por el Gobierno central días atrás para los empleados públicos municipales.

Así, lo explicó la vicealcaldesa, Maria Fajardo, en el último pleno ordinario del año, ante la pregunta formulada por el portavoz del PP, Adrián Casabó, respecto a la incógnita de las cuentas del 2026, al no trasladarse aún a la oposición el borrador de las mismas.

«En la actualidad, únicamente hay una persona en la oficina presupuestaria, que se incorporó el pasado 15 de octubre», señaló Fajardo, quien abundó en que la falta de personal en este departamento genera «graves dificultades».

Acuerdo en lo político

Con todo, la vicealcaldesa y portavoz del ejecutivo local incidió en que «la cuestión política (entre PSPV-PSOE y Compromís) hace meses que está cerrada, pero cuando ya estaba casi cerrado el presupuesto, este se descuadró al tener que volver a calcular el capítulo de personal por la obligación de incorporar al incremento salarial del 2,5% a los empleados del Ayuntamiento de Vila-real».

En cualquier caso, lo que resulta evidente es que la mayor parte de las inversiones previstas para el 2025 no han podido completar los trámites para su ejecución (las cuentas entraron en vigor en junio), por lo que, de manera automática, pasarán al presupuesto que el equipo de gobierno ultima para el próximo año 2026.