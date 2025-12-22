Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La suerte pasa de CastellónAnsiedad profesoresAltar por un menorCita WallapopCastellón se congelaComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

EN LA BASÍLICA DE SANT PASQUAL

La mejor música navideña se da cita en Vila-real con la 33ª edición de la Trobada de Nadales

En la cita de este año han participado el coro de de Primaria y Secundaria del colegio Fundación Flors, el Cor Innuendo de4 Castelló y la Coral Sant Jaume

Fotogalegía I Vila-real celebra la 33ª Trobada de Nadales

Fotogalegía I Vila-real celebra la 33ª Trobada de Nadales

Ver galería

Fotogalegía I Vila-real celebra la 33ª Trobada de Nadales / Mediterráneo

Josep Carda

Vila-real

La basílica de Sant Pasqual de Vila-real ha vuelto a ser el escenario de excepción de una de las citas más destacadas de las fiestas de Navidad, como es la Trobada de Nadales, en la que participan varias agrupaciones corales y que, con esta, ha cumplido 33 ediciones.

En esta ocasión, en la cita han participado el coro de Primaria y Secundaria del colegio Fundació Flors, el Cor Innuendo de Castelló y la Coral Sant Jaume de Vila-real, como anfitriona del evento. La primera de las agrupaciones ha interpretado piezas como M'agrada el Nadal, Al país blanc y We whis you a Merry Christmas.

Obras especiales

Por su parte, el coro castellonense ha hecho disfrutar a los presentes con obras como Saalam Shalom, Indonana, Carol of de bells, All on a silent night y Arre burriquito. Y, por último, la Coral Sant Jaume ha interpretado tres composiciones de su director, Alfredo Sanz: Ella, Lux Natalis y Nadales a Vila-real.

El acto ha concluido con la reproducción conjunta de la Nadala de la vila, con letra del historiador vila-realense Antoni Pitarch, y música del propio Alfredo Sanz.

Noticias relacionadas y más

La Trobada de Corals es una de las citas con mayor solera en el calendario navideño, no solo de Vila-real sino también de la provincia y de la Comunitat

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Castellón se congela: Nueve municipios registran temperaturas bajo cero
  2. Nieve en Castellón: Se esperan unos días marcados por el frío, la lluvia y el ambiente invernal
  3. Altar en memoria de un menor que se precipitó desde un 6º piso en Castelló
  4. Una cita por Wallapop se convierte en pesadilla en Xilxes: 'Me puso un cuchillo en el cuello y pensé que me mataba
  5. Tres accidentes con jabalís implicados en menos de una hora en Castellón
  6. Importantes retenciones: Accidente en la AP-7 a la altura de Cabanes con varios heridos
  7. Directo: Lotería de Navidad 2025 en Castellón
  8. Fallece Martirián Martín, 'el referente de la automoción en Castellón' y presidente de Astrauto durante 36 años

Decenas de Papá Noel en moto desfilan por las calles de Vila-real ante la atónita mirada de los viandantes

Decenas de Papá Noel en moto desfilan por las calles de Vila-real ante la atónita mirada de los viandantes

La mejor música navideña se da cita en Vila-real con la 33ª edición de la Trobada de Nadales

La mejor música navideña se da cita en Vila-real con la 33ª edición de la Trobada de Nadales

La XIII Semana Tárrega pone el broche de oro en Vila-real

La XIII Semana Tárrega pone el broche de oro en Vila-real

Casi 200.000 euros repartirá la basílica de Sant Pasqual de Vila-real por una terminación del segundo premio

Casi 200.000 euros repartirá la basílica de Sant Pasqual de Vila-real por una terminación del segundo premio

¿Con sangre o sin sangre? Así son las 'pilotes de Nadal' típicas de la gastronomía navideña en Vila-real

¿Con sangre o sin sangre? Así son las 'pilotes de Nadal' típicas de la gastronomía navideña en Vila-real

Falta de personal y subida salarial de los funcionarios demora las cuentas de Vila-real para el 2026

Falta de personal y subida salarial de los funcionarios demora las cuentas de Vila-real para el 2026

Así se viven las fiestas sin alcohol: el taller juvenil de Vila-real que promueve ocio sano en Navidad

Así se viven las fiestas sin alcohol: el taller juvenil de Vila-real que promueve ocio sano en Navidad

Vila-real y Vilanova i la Geltrú renuevan su hermanamiento en el Monestir de Poblet

Vila-real y Vilanova i la Geltrú renuevan su hermanamiento en el Monestir de Poblet
Tracking Pixel Contents