La mejor música navideña se da cita en Vila-real con la 33ª edición de la Trobada de Nadales

La basílica de Sant Pasqual de Vila-real ha vuelto a ser el escenario de excepción de una de las citas más destacadas de las fiestas de Navidad, como es la Trobada de Nadales, en la que participan varias agrupaciones corales y que, con esta, ha cumplido 33 ediciones.

En esta ocasión, en la cita han participado el coro de Primaria y Secundaria del colegio Fundació Flors, el Cor Innuendo de Castelló y la Coral Sant Jaume de Vila-real, como anfitriona del evento. La primera de las agrupaciones ha interpretado piezas como M'agrada el Nadal, Al país blanc y We whis you a Merry Christmas.

Obras especiales

Por su parte, el coro castellonense ha hecho disfrutar a los presentes con obras como Saalam Shalom, Indonana, Carol of de bells, All on a silent night y Arre burriquito. Y, por último, la Coral Sant Jaume ha interpretado tres composiciones de su director, Alfredo Sanz: Ella, Lux Natalis y Nadales a Vila-real.

El acto ha concluido con la reproducción conjunta de la Nadala de la vila, con letra del historiador vila-realense Antoni Pitarch, y música del propio Alfredo Sanz.

La Trobada de Corals es una de las citas con mayor solera en el calendario navideño, no solo de Vila-real sino también de la provincia y de la Comunitat