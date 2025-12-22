TRADICIÓN CULINARIA
¿Con sangre o sin sangre? Así son las 'pilotes de Nadal' típicas de la gastronomía navideña en Vila-real
Se trata de un producto gastronómico que aún genera debate en cuanto a su sabor y aspecto, en función de si se le añade fluido sanguíneo
Sobre gusto colores, también en la gastronomía más tradicional. Y es que no hay casa en Vila-real en la que no se haga un hueco para las tradicionales pilotes de Nadal en las comidas que caracterizan los ágapes navideños, especialmente en platos tan característicos de las cocinas en estas fiestas del año como son la paella, el puchero y el rico arròs a banda, elaborado con el caldo resultante de una buena olla.
Pero, al menos en Vila-real, el dilema está servido... ¿Con sangre o sin sangre? Este es un elemento que diferencia a las pilotes de Nadal entre las que se quedan más blancas y aquellas que resultan con un color más oscuro. Y es que, al menos antaño, era habitual que en las casas se elaborara este producto de manera artesanal para las fiestas de Navidad y, en algunos casos, se culminaba la faena añadiendo sangre de pollo o de conejo, según la disponibilidad de cada familia.
La receta de las 'pilotes de Nadal' ('La Cuina de Vila-real', de la Asociación de Amas de Casa)
Ingredientes:
- Una hogaza de pan de kilo
- 750 gramos de carne picada de cerdo
- 100 gramos de tocino
- 100 gramos de piñones
- Tres huevos
- Leche o sangre de pollo (o de conejo) acabado de matar
- Canela
- Nuez moscada
- Perejil
- Hierbabuena
Elaboración
El pan, que se tendrá que haber dejado que se hiciera duro tres o cuatro días, se vacía de la miga y la rallamos para mezclarla después con la canela, media nuez, el perejil cortado finamente, la hierbabuena y un pellizco de sal.
Añadiremos un poco de leche o sangre y lo amasamos procurando que no quede demasiado blando.
En la sartén, derretiremos el tocino (se puede usar también manteca de cerdo) y se sofríen los piñones y la carne picada.
Separamos las yemas de los huevos y las añadimos a la carne frita, haciendo una pasta. Se baten las claras y, mezclando la pasta de la carne con el pan, se van haciendo pelotas que mojaremos en las claras batidas y las dejaremos en una bandeja para que se sequen un poco en el aire.
Diferenciación característica
En la actualidad, esa diferenciación sigue siendo algo característico entre quienes prefieren hacer sus propias pelotas navideñas para la paella o el puchero, pero también entre quienes prefieren evitarse trabajo y adquirirlas en las carnicerías que también se caracterizan por su elaboración artesanal.
Con todo, el hecho de tener que usar sangre de un pollo o un conejo recién muerto complica más la fabricación de estos productos gastronómicos, como antaño, en las propias casas, Y es que la tradición va dejando paso, despacio pero sin pausa, a la comodidad de comprar las pilotes y degustarlas, sin destinar horas a su realización.
