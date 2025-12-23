Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta gripeFábrica abandonada CastellónCierre comercio CastellóNuevo parking Avenida del MarProgramación Navidad
instagramlinkedin

Benlloch rectifica sobre la sentencia del Teatro Tagoba y reclama a la Generalitat los 233.000 euros del Gran Casino de Vila-real

El alcalde había afirmado en el pleno que el Consell no había abonado ninguna de las sentencias del TSJCV y ya han recibido el importe de 495.376,11 euros del Tagoba

Fachada del Gran Casino de Vila-real.

Fachada del Gran Casino de Vila-real. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha pedido disculpas públicas y ha rectificado las declaraciones realizadas durante la sesión plenaria extraordinaria y urgente celebrada este martes en el Ayuntamiento. En sus afirmaciones iniciales, Benlloch aseguró que la Generalitat Valenciana no había abonado ninguna de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) relativas a las subvenciones para la rehabilitación del Gran Casino y el Teatro Tagoba.

Tras consultar nuevamente con los servicios técnicos municipales, se ha confirmado que la sentencia número 139, de 10 de marzo de 2025, referente al Teatro Tagoba, fue abonada el pasado 24 de noviembre, por un importe de 495.376,11 euros. “Nos han estado ahogando ocho meses a pesar de haber una resolución judicial firme”, lamentó el alcalde.

No obstante, todavía queda pendiente el abono de 233.678,89 euros correspondientes al Gran Casino, reconocidos en la sentencia número 242, de 12 de mayo de 2025. Benlloch ha reclamado que esta cantidad sea ingresada cuanto antes, ya que un retraso después del 31 de diciembre podría generar problemas económicos y financieros al cerrar el ejercicio presupuestario municipal.

Reclamación ante los tribunales

El alcalde ha subrayado que, desde su equipo de gobierno, siempre se han defendido los intereses de Vila-real ante otras administraciones, independientemente de su signo político. Asimismo, recordó que no es la primera vez que el consistorio acude a los tribunales para reclamar aquello que considera justo para la ciudad.

Benlloch también recordó que la retirada inicial de la subvención por parte del anterior gobierno autonómico, concedida bajo el Programa Operativo Feder de la Unión Europea, se debió a discrepancias técnicas entre los técnicos de la Generalitat y los municipales, discrepancias que los tribunales resolvieron a favor del Ayuntamiento.

“El procedimiento se inició con el Gobierno del Botánico, pero poco después accedió a la presidencia Carlos Mazón. Cuando visitó la ciudad en 2024, le expliqué la situación para intentar un acuerdo y evitar la vía judicial, pero decidió dejarlo en manos de la justicia, que nos dio la razón”, indicó Benlloch.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, el alcalde reiteró su respeto a la ciudadanía y a los grupos municipales con esta rectificación y enfatizó que continuarán exigiendo el cumplimiento íntegro de las sentencias judiciales y la defensa de los derechos de Vila-real ante cualquier administración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De fábrica abandonada en Castellón a referente europeo
  2. Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
  3. Altar en memoria de un menor que se precipitó desde un 6º piso en Castelló
  4. Emergencias activa la alerta por riesgo de nevadas en Castellón
  5. Casi 200.000 euros repartirá la basílica de Sant Pasqual de Vila-real por una terminación del segundo premio
  6. El Villarreal-Barcelona, con Flick, rendido a Marcelino: «Me gusta mucho»
  7. Castelló atrasa la entrada en vigor de la nueva norma del patinete: la nueva fecha
  8. Directo: Lotería de Navidad 2025 en Castellón

El PP de Vila-real celebra su tradicional brindis de Navidad y rinde homenaje al exalcalde Manuel Vilanova

El PP de Vila-real celebra su tradicional brindis de Navidad y rinde homenaje al exalcalde Manuel Vilanova

Vila-real da luz verde a la tasa de basuras con bonificaciones que llegan al 40% del recibo

Vila-real da luz verde a la tasa de basuras con bonificaciones que llegan al 40% del recibo

Benlloch rectifica sobre la sentencia del Teatro Tagoba y reclama a la Generalitat los 233.000 euros del Gran Casino de Vila-real

Benlloch rectifica sobre la sentencia del Teatro Tagoba y reclama a la Generalitat los 233.000 euros del Gran Casino de Vila-real

La otra carrera de Thierry Ndikumwenayo, atleta del Playas, traer a su familia a España: "Apenas he podido abrazar a mi hija recién nacida"

La otra carrera de Thierry Ndikumwenayo, atleta del Playas, traer a su familia a España: "Apenas he podido abrazar a mi hija recién nacida"

La Policía Local de Vila-real cierra el 2025 con 220 multas a patinetes, un 35% más que en el 2024

La Policía Local de Vila-real cierra el 2025 con 220 multas a patinetes, un 35% más que en el 2024

Decenas de Papá Noel en moto desfilan por las calles de Vila-real ante la atónita mirada de los viandantes

Decenas de Papá Noel en moto desfilan por las calles de Vila-real ante la atónita mirada de los viandantes

La mejor música navideña se da cita en Vila-real con la 33ª edición de la Trobada de Nadales

La mejor música navideña se da cita en Vila-real con la 33ª edición de la Trobada de Nadales

La XIII Semana Tárrega pone el broche de oro en Vila-real

La XIII Semana Tárrega pone el broche de oro en Vila-real
Tracking Pixel Contents