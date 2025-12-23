Benlloch rectifica sobre la sentencia del Teatro Tagoba y reclama a la Generalitat los 233.000 euros del Gran Casino de Vila-real

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha pedido disculpas públicas y ha rectificado las declaraciones realizadas durante la sesión plenaria extraordinaria y urgente celebrada este martes en el Ayuntamiento. En sus afirmaciones iniciales, Benlloch aseguró que la Generalitat Valenciana no había abonado ninguna de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) relativas a las subvenciones para la rehabilitación del Gran Casino y el Teatro Tagoba.

Tras consultar nuevamente con los servicios técnicos municipales, se ha confirmado que la sentencia número 139, de 10 de marzo de 2025, referente al Teatro Tagoba, fue abonada el pasado 24 de noviembre, por un importe de 495.376,11 euros. “Nos han estado ahogando ocho meses a pesar de haber una resolución judicial firme”, lamentó el alcalde.

No obstante, todavía queda pendiente el abono de 233.678,89 euros correspondientes al Gran Casino, reconocidos en la sentencia número 242, de 12 de mayo de 2025. Benlloch ha reclamado que esta cantidad sea ingresada cuanto antes, ya que un retraso después del 31 de diciembre podría generar problemas económicos y financieros al cerrar el ejercicio presupuestario municipal.

Reclamación ante los tribunales

El alcalde ha subrayado que, desde su equipo de gobierno, siempre se han defendido los intereses de Vila-real ante otras administraciones, independientemente de su signo político. Asimismo, recordó que no es la primera vez que el consistorio acude a los tribunales para reclamar aquello que considera justo para la ciudad.

Benlloch también recordó que la retirada inicial de la subvención por parte del anterior gobierno autonómico, concedida bajo el Programa Operativo Feder de la Unión Europea, se debió a discrepancias técnicas entre los técnicos de la Generalitat y los municipales, discrepancias que los tribunales resolvieron a favor del Ayuntamiento.

“El procedimiento se inició con el Gobierno del Botánico, pero poco después accedió a la presidencia Carlos Mazón. Cuando visitó la ciudad en 2024, le expliqué la situación para intentar un acuerdo y evitar la vía judicial, pero decidió dejarlo en manos de la justicia, que nos dio la razón”, indicó Benlloch.

Finalmente, el alcalde reiteró su respeto a la ciudadanía y a los grupos municipales con esta rectificación y enfatizó que continuarán exigiendo el cumplimiento íntegro de las sentencias judiciales y la defensa de los derechos de Vila-real ante cualquier administración.