Las multas a usuarios de patinetes eléctricos aumentan un 35% en Vila-real: 220 sanciones a lo largo del 2025

In crescendo. Así ha sido la evolución de las denuncias impuestas por la Policía Local de Vila-real a usuarios de patinetes eléctricos por incumplir la normativa estatal o municipal. Y es que a lo largo del actual ejercicio del 2025 ya son unas 220 las multas realizadas, lo que supone un incremento del 35% respecto al año anterior.

Buena parte de las sanciones son fruto de las campañas que se llevan a cabo desde el cuerpo municipal de seguridad y en las que, como es habitual, los principales motivos de las mismas son circular por las aceras o por zonas peatonales, ir dos personas en un mismo dispositivo, usar el teléfono móvil o auriculares mientras se conduce, no respetar las señales de tráfico, ir en dirección prohibida, no utilizar el alumbrado que exige la legislación o, incluso, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Desde la Policía Local de Vila-real hacen hincapié en que el importante incremento de patinetes eléctricos en las calles supone también un aumento de los riesgos para la seguridad vial, básicamente en lo que respecta a posible accidentes con peatones u otros vehículos. En este sentido, reiteran que estos dispositivos “son vehículos a todos los efectos y, por tanto, están sujetos a las mismas normas de circulación y sanciones que el resto”.

Jóvenes en patinete por Vila-real, al menos uno de ellos circulando con su vehículo por el paso de peatones, algo que está prohibido. / Toni Losas

En cuanto a la siniestralidad en la que se ven involucrados patinetes eléctricos, la cifra no se ha incrementado en la misma medida que las sanciones por infracciones. De esta manera. A lo largo de este año 2025 se han constatado en torno a 24 accidentes, una cantidad muy similar a la registrada en los ejercicios del 2023 y 2024.

Pioneros en formación

La Policía Local de Vila-real fue pionera a finales del 2023, en la realización de un curso abierto a la ciudadanía, especialmente a usuarios de este tipo de dispositivos y a padres de menores que los utilizan, y dirigido a informar sobre la normativa vigente (en aquel momento la estatal) en esta materia. Posteriormente, se ha reeditado esta iniciativa, aunque ya sumando los conceptos y premisas recogidas en la ordenanza municipal que se aprobó en el 2024.

En cualquier caso, las cifras de multas que se imponen en Vila-real por infracciones de usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) aumentarán de manera evidente conforme vayan incorporándose nuevos agentes a la aún mermada plantilla de la Policía Local, lo que permitirá llevar a cabo más campañas específicas.

Y es que, como ejemplo, en una de estas ediciones (la desarrollada de finales de mayo a mediados de junio de este año), los agentes sancionaron a un total de 44 conductores de patinetes en solo tres semanas, prácticamente una cuarta parte del total de sanciones del ejercicio.