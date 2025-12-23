El PP de Vila-real celebra su tradicional brindis de Navidad y rinde homenaje al exalcalde Manuel Vilanova
Este año se cumple el 30 aniversario de su llegada a la alcaldía en 1995
El Partido Popular de Vila-real celebró su tradicional brindis de Navidad, en el que el presidente de los populares, Adrián Casabó, brindó “por un 2026 con mejores oportunidades para los vila-realenses después de un año perdido para nuestra ciudad por la inacción del gobierno municipal, que se ha puesto de acuerdo para subir los impuestos pero no para mejorar los servicios”. La consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, participó también en esta celebración.
El acto sirvió también para rendir homenaje al exalcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, justo este año en el que se cumple el 30 aniversario de su llegada a la alcaldía en 1995. "Vilanova es el ejemplo perfecto de un alcalde cercano, atento y preocupado por las necesidades de sus vecinos. Un alcalde que logró transformar la ciudad y cuyos consejos son de gran ayuda para un proyecto como el del PP que apuesta por una Vila-real más segura, viva y preparada", ha indicado Casabó.
