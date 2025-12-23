Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta gripeFábrica abandonada CastellónCierre comercio CastellóNuevo parking Avenida del MarProgramación Navidad
instagramlinkedin

El PP de Vila-real celebra su tradicional brindis de Navidad y rinde homenaje al exalcalde Manuel Vilanova

Este año se cumple el 30 aniversario de su llegada a la alcaldía en 1995

Adrian Casabo, con el exalcalde Manolo Vilanova, la consellera Elena Albalat y el secretario general del PP de Vila-Real, Jaume Llorens.

Adrian Casabo, con el exalcalde Manolo Vilanova, la consellera Elena Albalat y el secretario general del PP de Vila-Real, Jaume Llorens. / MEDITERRÁNEO

Gràcia Pasqual

El Partido Popular de Vila-real celebró su tradicional brindis de Navidad, en el que el presidente de los populares, Adrián Casabó, brindó “por un 2026 con mejores oportunidades para los vila-realenses después de un año perdido para nuestra ciudad por la inacción del gobierno municipal, que se ha puesto de acuerdo para subir los impuestos pero no para mejorar los servicios”. La consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, participó también en esta celebración.

El acto sirvió también para rendir homenaje al exalcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, justo este año en el que se cumple el 30 aniversario de su llegada a la alcaldía en 1995. "Vilanova es el ejemplo perfecto de un alcalde cercano, atento y preocupado por las necesidades de sus vecinos. Un alcalde que logró transformar la ciudad y cuyos consejos son de gran ayuda para un proyecto como el del PP que apuesta por una Vila-real más segura, viva y preparada", ha indicado Casabó.

TEMAS

  1. De fábrica abandonada en Castellón a referente europeo
  2. Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
  3. Altar en memoria de un menor que se precipitó desde un 6º piso en Castelló
  4. Emergencias activa la alerta por riesgo de nevadas en Castellón
  5. Casi 200.000 euros repartirá la basílica de Sant Pasqual de Vila-real por una terminación del segundo premio
  6. El Villarreal-Barcelona, con Flick, rendido a Marcelino: «Me gusta mucho»
  7. Castelló atrasa la entrada en vigor de la nueva norma del patinete: la nueva fecha
  8. Directo: Lotería de Navidad 2025 en Castellón

El PP de Vila-real celebra su tradicional brindis de Navidad y rinde homenaje al exalcalde Manuel Vilanova

El PP de Vila-real celebra su tradicional brindis de Navidad y rinde homenaje al exalcalde Manuel Vilanova

Vila-real da luz verde a la tasa de basuras con bonificaciones que llegan al 40% del recibo

Vila-real da luz verde a la tasa de basuras con bonificaciones que llegan al 40% del recibo

Benlloch rectifica sobre la sentencia del Teatro Tagoba y reclama a la Generalitat los 233.000 euros del Gran Casino de Vila-real

Benlloch rectifica sobre la sentencia del Teatro Tagoba y reclama a la Generalitat los 233.000 euros del Gran Casino de Vila-real

La otra carrera de Thierry Ndikumwenayo, atleta del Playas, traer a su familia a España: "Apenas he podido abrazar a mi hija recién nacida"

La otra carrera de Thierry Ndikumwenayo, atleta del Playas, traer a su familia a España: "Apenas he podido abrazar a mi hija recién nacida"

La Policía Local de Vila-real cierra el 2025 con 220 multas a patinetes, un 35% más que en el 2024

La Policía Local de Vila-real cierra el 2025 con 220 multas a patinetes, un 35% más que en el 2024

Decenas de Papá Noel en moto desfilan por las calles de Vila-real ante la atónita mirada de los viandantes

Decenas de Papá Noel en moto desfilan por las calles de Vila-real ante la atónita mirada de los viandantes

La mejor música navideña se da cita en Vila-real con la 33ª edición de la Trobada de Nadales

La mejor música navideña se da cita en Vila-real con la 33ª edición de la Trobada de Nadales

La XIII Semana Tárrega pone el broche de oro en Vila-real

La XIII Semana Tárrega pone el broche de oro en Vila-real
Tracking Pixel Contents