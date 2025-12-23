Vila-real da luz verde a la tasa de basuras con bonificaciones que llegan al 40% del recibo

El Pleno del Ayuntamiento de Vila-real, en una sesión plenaria extraordinaria y urgente, ha aprobado este martes la ordenanza reguladora de la tasa de residuos, una normativa adaptada a la legislación europea y estatal que incorpora importantes bonificaciones para hacerla "más justa y ajustada a la realidad social, familiar y económica de la ciudad".

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha destacado una de las nuevas medidas incorporadas y que afecta a las viviendas con una sola persona empadronada, que en la ciudad se sitúan alrededor de las 5.000. “En muchos casos, hasta ahora, el 40% de los recibos correspondían a la tarifa mínima, de 118,43 euros, pero con las bonificaciones aprobadas muchas de estos hogares pasarán a pagar una cuota próxima a los 80 euros anuales”, ha explicado Benlloch.

El alcalde también ha animado al sector comercial y empresarial a acogerse a las bonificaciones previstas en la ordenanza. “Tenemos casos reales de establecimientos que, sin aplicar ninguna medida, tenían que pagar hasta 7.000 euros, y que, por presentar la correspondiente auditoría o sumarse al programa de recogida selectiva del Ayuntamiento, pueden acogerse a las bonificaciones y acabarán pagando unos 700 euros. Es fundamental informarse y adherirse a las opciones que ofrece el Ayuntamiento”, ha remarcado.

Por su parte, la vicealcaldesa y edila de Servicios Públicos, Maria Fajardo, ha recordado que la tasa de residuos es una obligación legal y ha querido contextualizar el coste real del servicio: “Con la cuota inicial para la ciudadanía, la gestión y tratamiento de los residuos suponía un coste medio de unos 20 céntimos diarios por vivienda, y ahora, con las bonificaciones, todavía será menor”.

Fajardo ha explicado que la ordenanza incorpora mejoras después del primer año de aplicación, fruto de las aportaciones de vecinos y vecinas, asociaciones vecinales y entidades sociales, así como de alegaciones presentadas. Entre las principales novedades destacan una bonificación del 40% para las viviendas vacías y una reducción del 30% para las viviendas con una única persona empadronada que se acogen a la Inspección Técnica de Residuos ç8ITR).

Otras reducciones

Ambos responsables han recordado que la ordenanza mantiene una reducción del 95% para las personas con informe favorable de Servicios Sociales, ya incorporada en la primera ordenanza, “una de las mayores bonificaciones para causas sociales de todo el Estado”. Para el 2026 también entrarán en vigor nuevas bonificaciones, como una reducción general y acumulable del 2% para los recibos domiciliados, así como descuentos del 20% para viviendas adheridas a la ITR, del 20% para inmuebles en suelo rústico y del 30% para suelo urbano no desarrollado y zonas urbanizables no programadas.

En el ámbito comercial y empresarial, la ordenanza prevé bonificaciones del 20% para las empresas adheridas a la recogida de biorresiduos para grandes productores y el sector HORECA, así como otro 20% para establecimientos que participan en el servicio lleva a puerta del cartón comercial. Además, el plazo de validez de la Auditoría de Generación de Residuos se amplía de uno a tres años, facilitando los trámites administrativos.

Benlloch ha recordado también que estas medidas se suman a la rebaja del 5% del IBI aplicada en los últimos dos años, una decisión que ha supuesto una reducción de más de 1,2 millones de euros en los ingresos municipales. “Cuando es posible aliviar la carga fiscal a las familias, creemos que hay que hacerlo”, ha afirmado.

Finalmente, la vicealcaldesa ha subrayado que el objetivo de la tasa es incentivar el reciclaje, premiar aquel que genera menos residuos y garantizar la sostenibilidad del servicio, en un contexto de aumento constante de los costes. “En Vila-real hemos pasado de pagar 3,75 millones de euros en 2019 a 5,55 millones este año en gestión de residuos”, ha concluido.