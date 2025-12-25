Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vila-real celebra la primera Jornada de Fertirrigación

El acto homenajea a Enrique Font Jericó

El edil Toni Marín junto al resto de participantes destacados en la jornada.

El edil Toni Marín junto al resto de participantes destacados en la jornada. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

El edil de Agricultura de Vila-real, Toni Marín, ha participado en la primera Jornada de Fertirrigación Enrique Font Jericó, organizada por la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (FECOREVA) en el salón social de la Comunidad de Regantes de Vila-real.

Marín ha agradecido la asistencia de los participantes y la implicación de las empresas colaboradoras, y ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para reforzar la formación técnica, la innovación y la colaboración entre entidades, empresas y administraciones públicas. Marín ha remarcado también el papel fundamental de FECOREVA y el trabajo de su presidente, José Alfonso Soria, en la defensa de los intereses de los regantes.

Sindicato de Riegos

El concejal ha destacado también la tarea del Sindicato de Riegos de Vila-real, una entidad “con más de 150 años de historia, estrechamente vinculada al progreso agrícola y económico de la ciudad, así como por la tarea continuada de todas las personas que forman parte”.

Reconocimiento

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido el homenaje a Enrique Font Jericó, figura muy vinculada a la agricultura y en el mundo del regadío, tanto por su trayectoria empresarial como por su implicación en FECOREVA y el Sindicato de Riegos. La organización ha reconocido su aportación al sector dando su nombre a esta primera edición de la jornada, un gesto que Marín ha calificado como “un merecido reconocimiento a una persona clave para la agricultura local”.

TEMAS

