Más de un centenar de artistas interpretará el ‘Messiah’ de Händel en Vila-real

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Vila-real, Maria Fajardo, ha presentado el tradicional Concierto de Sant Esteve, que este año tendrá como protagonista el célebre oratorio Messiah de Georg Friedrich Händel. El concierto se celebrará el 26 de diciembre, a las 19.30 horas, dentro del Ciclo de Música Clásica de Vila-real, en la iglesia Arciprestal. La edila y vicealcaldesa ha estado acompañada por el presidente del Coro Tutte Voci, José Luis Liarte; por el director del Coro Juan Ramón Herrero, Manuel Torada, y por el representante de Crea Escena, Héctor Chabrera.

Esta edición contará con la participación de más de un centenar de artistas entre voces corales, músicos de orquesta y solistas, en una de las citas musicales más destacadas del calendario cultural navideño de la ciudad. Así, el concierto está protagonizado por el Coro Tutte Voci de Vila-real, dirigido por José Vicente Balaguer, y el Coro Juan Ramón Herrero de Castelló, bajo la dirección de Manuel Torada, junto con la Orquesta Art Creare. Los solistas serán Jennibel Hernández (soprano), Joana Thomé (mezzosoprano), Jorge Franco (tenor) y Javier Agudo (barítono). Todo el conjunto estará bajo la dirección musical de Josep Gil.

Oratorio en tres partes

Liarte ha afirmado: “Es un oratorio muy conocido. Es una obra maravillosa que no es únicamente un magnífico Aleluya, qué es el que la gente más conoce, el conjunto de la obra está lleno de aries, de recitativos para solista, de partes para la orquesta, que te atrapan, que te rodean y que te apetece escuchar continuamente”. El presidente de Tutte Voci ha indicado que no se interpretará toda la obra sino una selección “bastante amplia” y ha insistido en que “sin lugar a dudas, el conjunto atrapará a los asistentes”.

“Messiah es un oratorio en tres partes que narra, a través de textos bíblicos, la historia de Jesucristo desde las profecías de su nacimiento hasta la resurrección y la redención”, ha recordado Fajardo.

Torada ha asegurado que preparar esta obra ha sido “todo un reto porque es una obra muy compleja pero Josep Gil ha sabido aglutinar los coros con la maravillosa Orquesta Art Creare para hacer una obra con una unidad muy suya, muy particular”.

Esfuerzo e ilusión

Desde Crea Escena, organizadora del proyecto, Chabrera ha destacado el esfuerzo colectivo y la ilusión de todos los participantes después de meses de trabajo y ensayos, así como la consolidación de esta propuesta musical, que cuenta con el apoyo institucional desde hace ocho años. El concierto está patrocinado por el Ayuntamiento de Vila-real, la Diputación de Castelló, y cuenta con la colaboración de la Caixa Rural Vila-real y de Ágora Lledó.

La edila de Cultura ha invitado a toda la ciudadanía de Vila-real y de la provincia de Castelló a disfrutar de este gran acontecimiento musical, que volverá a hacer del día de San Esteve una celebración cultural y espiritual de primer nivel.