La lluvia no puede con la magia: Vila-real se vuelca con los Mensajeros Reales y llena la plaza Mayor de ilusión

La lluvia no ha frenado la magia de la Navidad en Vila-real. A pesar de las precipitaciones registradas durante toda la mañana, la plaza Mayor volvió a llenarse este viernes de ilusión con la llegada de los Mensajeros Reales, uno de los actos navideños más esperados por niños, niñas y familias y que precede a la tradicional Cavalcada de Reis del 5 de enero, una de las más antiguas de la Comunitat Valenciana.

El evento, organizado por Joventut Antoniana con la colaboración del Ayuntamiento de Vila-real, incorporó este año importantes mejoras para hacer la experiencia más accesible, cómoda e inclusiva. La principal novedad fue la incorporación de un cuarto mensajero real, una medida pensada para reducir colas y agilizar la entrega de cartas a Sus Majestades de Oriente. Según explicó la presidenta de la entidad, Marta Usó, la asistencia “ha igualado e incluso superado la del año pasado”, cuando se reunieron alrededor de 1.500 personas. “Pese a la lluvia intermitente, las familias no han fallado y las colas han llegado hasta el Casino”, destacó.

La visita de los Mensajeros Reales se ha consolidado como una cita imprescindible de la Navidad en Vila-real, convirtiéndose en mucho más que un acto simbólico y reforzando su carácter familiar y participativo.

Inclusión

Además, esta edición ha puesto especial énfasis en la inclusión y la accesibilidad. Gracias a la colaboración de la entidad Vilatea, se habilitó un acceso específico para personas con neurodiversidad y se estableció una franja de baja estimulación auditiva entre las 13.00 y las 14.00 horas, pensada para niños y niñas con hipersensibilidad sensorial. Esta iniciativa permitió disfrutar del evento en un entorno más tranquilo y adaptado a diferentes necesidades.

Las mejoras se sumaron a la tradicional venta del sello antoniano, imprescindible para el envío de la carta a los Reyes Magos, así como a los productos solidarios típicos de la jornada, como las casques i avellanes, la palla i les garrofes.

Los fondos recaudados se destinan íntegramente a la labor social que Joventut Antoniana desarrolla durante todo el año en apoyo a las familias más vulnerables de Vila-real.