Vila-real se ilumina con futuro: Cuatro empresas compiten por renovar 3.354 luminarias led por casi 2 millones de euros

Cuatro son las empresas que, finalmente, optan a conseguir el contrato que permitirá renovar 3.354 luminarias de las áreas industriales y las zonas periféricas de Vila-real por otras de tecnología led. Una intervención que se enmarca en un macroproyecto presentado el pasado mayo por la vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, que abarca todo el municipio, pero que se prevé acometer en tres fases, con una inversión de 5,8 millones de euros.

Por ahora, se estudian las ofertas para ejecutar la primera de esas fases, con un presupuesto de licitación de casi dos millones de euros y que se financia con una línea europea que gestiona el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). El objetivo no es otro que el de avanzar hacia un modelo de iluminación sostenible, eficiente y controlado de manera digital.

Inicio de las obras

En principio, todo indica que los trabajos podrían arrancar durante el primer trimestre del 2026, una vez la mesa técnica proponga la adjudicación a alguna de las cuatro mercantiles que presentaron sus propuestas, si bien dos de ellas fueron requeridas para que subsanen parte de la documentación requerida, básicamente la que se refiere a la obligación de contar en la plantilla con un dos por ciento de empleados con discapacidad o con la obligación de adoptar medidas en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

El proceso de renovación del alumbrado público, tanto en el casco urbano de Vila-real como en los polígonos industriales, lleva acometiéndose desde hace años, aunque su elevado coste obliga a destinar escasos recursos del presupuesto municipal o a acometer estas intervenciones en el marco de los proyectos de mejora y eficiencia de las áreas empresariales, subvencionados por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace).

Zonas en las que se actuará

Sin embargo, y a través de la línea de financiación concedida por el Gobierno de España al Ayuntamiento de Vila-real, el departamento que encabeza Fajardo podrá llevar a cabo una ambiciosa actuación, que abarcará áreas como las avenidas Portugal y Europa; los caminos Carinyena, les Voltes y Assagador; el polígono de la carretera de Onda; las calles Senda Pescadors, Soneja y Ribesalbes; así como varios tramos de la ronda suroeste. Para ello se dispondrá de más de 40 centros de control digitalizado en puntos del entorno de la Ciutat Esportiva Municipal, el IES Broch i Llop, La Cooperativa, el colegio Santa María, Carrefour, Hospital Universitari de la Plana o el cementerio municipal.

Ahorro anual

Según los cálculos realizados por el consistorio, una vez concluyan los trabajos de esta primera fase, la ciudad ahorrará en torno a 430.000 euros anuales en la factura eléctrica, de manera que la inversión a realizar se amortizará en cinco años. En este sentido, la vicealcaldesa Fajardo explicó en su día que la financiación otorgada por el Gobierno tiene que devolverse en 10 años, con cuotas anuales y con un año de carencia.