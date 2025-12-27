Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vila-real recibe la donación íntegra del legado artístico de Llorens Poy

Más de 850 obras y bienes donados por la familia pasan a formar parte del patrimonio local

Los sobrinos y herederos del artista, Antonio Carlos y José Vicente Llorens; el alcalde de Vila-real, José Benlloch, y el concejal de Museos, Santi Cortells, durante la firma del acuerdo.

Los sobrinos y herederos del artista, Antonio Carlos y José Vicente Llorens; el alcalde de Vila-real, José Benlloch, y el concejal de Museos, Santi Cortells, durante la firma del acuerdo. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real ha culminado uno de los procesos culturales y patrimoniales más relevantes de las últimas décadas con la cesión completa, gratuita e irrevocable del legado artístico de Vicente Llorens Poy, gracias al compromiso y la generosidad de sus familiares. Con esta donación, la ciudad incorpora de manera definitiva a su patrimonio más de 850 elementos, entre obras de arte propias y de terceros, mobiliario, piezas textiles y otros bienes vinculados a la vida y la obra del artista.

La firma de la cesión se realizó recientemente en un acto en el que participaron los sobrinos y herederos del artista, Antonio Carlos y José Vicente Llorens; el alcalde de Vila-real, José Benlloch, y el concejal de Museos, Santi Cortells.

Vicente Llorens Poy, pintor y escultor e hijo predilecto de Vila-real, falleció en febrero de 2014, dejando un legado artístico y humano de gran valor para la ciudad. Ya en vida, el artista manifestó su voluntad de que su obra permaneciera vinculada a Vila-real, una voluntad que se materializó en los primeros acuerdos con el Ayuntamiento para la apertura de su casa y estudio como espacio visitable y de difusión cultural.

Primer paso: la compra del inmueble

Tras su fallecimiento, el consistorio mantuvo este compromiso y dio un paso decisivo con la compra del inmueble, una operación que fue posible gracias al apoyo económico de la Generalitat Valenciana, en el marco del Govern del Botànic, que apostó de manera clara por la preservación del patrimonio cultural valenciano mediante una subvención de 2 millones de euros.

De forma paralela, los sobrinos del artista formalizaron en noviembre de 2023 una primera donación del conjunto de obras, con el compromiso expreso de completar la cesión del 100 % del legado en los siguientes ejercicios. Este compromiso se ha cumplido ahora con la donación del resto de las piezas, culminando así la cesión total del legado artístico al Ayuntamiento de manera gratuita e irrevocable. El proceso se completará con su elevación al Pleno, para lo que ya se está trabajando.

La importancia del acuerdo

El alcalde, José Benlloch, destac que “este es un día muy importante para la ciudad, porque se confirma que el legado de Vicente Llorens Poy ya es, plenamente y por siempre jamás, patrimonio de todas y todos”. En este sentido, expresa “el agradecimiento más sincero a la familia Llorens por su generosidad, su amabilidad y su compromiso con Vila-real, que han hecho posible convertir este legado en un auténtico regalo para la sociedad”.

Con esta cesión, la Casa-Museo Llorens Poy se reafirma como una joya del patrimonio cultural local, destinada a preservar la memoria de uno de los grandes artistas de la ciudad y a proyectar su legado hacia el futuro como espacio de conocimiento, educación e identidad colectiva.

