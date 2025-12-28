En el ecuador de las celebraciones navideñas
La Fira de Nadal de Vila-real se consolida como foco de ocio comarcal pese al mal tiempo
Desde su inauguración, vecinos y visitantes de diversas localidades llenan la pista de hielo y el carrusel
El concejal de Comercio espera que la lluvia dé una tregua y garantice el éxito de convocatoria en el cierre de las fiestas
La Fira de Nadal de Vila-real ha vuelto a demostrar, un año más, que es uno de los eventos más destacados de la Navidad en la comarca. Desde su inauguración el pasado 19 de diciembre en la avenida La Murà, la feria ha ofrecido un completo programa de actividades lúdicas y culturales, consolidándose como un espacio de encuentro para familias y visitantes de diversas localidades de Castellón.
Aunque la lluvia ha condicionado la asistencia en algunos días, la Fira ha mantenido su capacidad de atracción. En el ecuador de las fiestas, el concejal de Comercio, Xus Madrigal, señaló este domingo a Mediterráneo que «cuando el tiempo ha acompañado, la Fira ha vuelto a demostrar su éxito de convocatoria». El concejal confía en que «el mal tiempo dé una tregua en la recta final de las celebraciones navideñas» y que el evento continúe atrayendo a un público amplio, garantizando un cierre lleno de actividad y animación.
De hecho, un aspecto destacado es la diversidad de visitantes. Además de vecinos de Vila-real, acuden personas procedentes de municipios cercanos como Burriana, Almassora, Onda, la Vilavella o Nules. Esta afluencia demuestra que la Fira se ha consolidado como un verdadero polo de atracción para toda la comarca, impulsando además la dinamización del municipio. Quienes llegan a Vila-real aprovechan para pasear por el centro, visitar comercios, disfrutar de la gastronomía local...
Principales atractivos
El principal atractivo, como en ediciones anteriores, es la pista de hielo natural de 300 metros cuadrados. Gracias a su precio popular de 2 euros, patinar sobre hielo ha sido una experiencia accesible para todas las familias, despertando la ilusión de niños y mayores. Junto a la pista, el carrusel ha seguido siendo uno de los favoritos de los más pequeños.
La programación de esta edición incluye cerca de una veintena de actividades de animación. Cuentacuentos, magia, talleres de manualidades, teatro y espectáculos de marionetas han animado a los visitantes durante todas las jornadas. Además, los puestos de venta de productos típicos, desde churros y castañas asadas hasta mazorcas de maíz y palomitas, cotribuyen a crear un ambiente festivo y acogedor, invitando a los asistentes a recorrer la feria y disfrutar de sus zonas temáticas.
La feria estará operativa hasta el 4 de enero, ya que el desmontaje tendrá que estar ejecutado a las 10.00 horas del día 5, por cuanto por la tarde-noche se celebra la Cavalcada de Reis que organiza la Joventut Antoniana, en colaboración con el Ayuntamiento.
