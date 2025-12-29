Las cartas a los Reyes Magos de los niños de Vila-real ya forman parte de su historia

Los sueños de los niños de Vila-real ya tienen un hogar para siempre. El Archivo Municipal de Vila-real ha recibido este lunes un legado muy especial: las cartas que los niños y niñas del municipio escribieron a los Reyes Magos y entregaron a los Mensajeros Reales.

Este acto, que forma parte de la tradición local desde 1963 gracias a Joventut Antoniana, convierte los deseos, ilusiones y esperanzas infantiles en patrimonio documental de la ciudad.

El depósito de cartas fue realizado por Joventut Antoniana, entidad que también organiza cada año la famosa Cabalgata de Reyes, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial y que en 2028 celebrará su centenario. Marta Usó Folch y Albert Arrufat Andreu, presidenta y vicepresidente de la asociación, junto con Abel Peset, voluntario de Joventut Antoniana, entregaron las cartas a Miguel Ramos, archivero municipal, y al personal del Archivo, donde se conservarán de manera definitiva.

Peset destacó que, aunque otros archivos ya conservan cartas a Sus Majestades, “era necesario que Vila-real también lo hiciera, para que se pueda conocer la evolución de nuestro pueblo a través de la mirada de la infancia”. Además, anunció que seguirán buscando cartas antiguas para enriquecer este fondo.

Fondo municipal

Miguel Ramos subrayó el valor histórico y social del legado: “Estas cartas son una fuente extraordinaria para entender la sociedad, los valores y las inquietudes de cada época. Invitamos a otras entidades a depositar materiales que formen parte de nuestra historia colectiva”.

Por su parte, Santi Cortells, edil del Archivo, afirmó: “Iniciativas como esta enriquecen el fondo documental y permiten que la cultura salga del Archivo y llegue a la ciudadanía”. Además, animó a la población a aportar cartas antiguas para su conservación.

Así, las cartas de Vila-real, nacidas de la ilusión infantil, encuentran un lugar donde ser cuidadas y recordadas, convirtiéndose en un regalo para el presente y el futuro de la ciudad.