Aumento de costes y más espacios incrementan hasta casi 2,3 millones el contrato de limpieza de inmuebles municipales de Vila-real

Mayor coste del precio de las horas a computar y un destacado incremento del número de espacios de que dispone en la actualidad el Ayuntamiento de Vila-real son las principales causas del aumento del 45% del presupuesto base de licitación del nuevo contrato de limpieza de edificios municipales, que pasa de los cerca de 1,6 millones de euros de la convocatoria del 2023 a los casi 2,3 millones con los que se publicará en los próximos días en la Plataforma de Contratación del Sector Público, tras la aprobación de las bases por parte del pleno de la corporación, que se ha reunido este martes en sesión extraordinaria, la última del actual ejercicio del 2025.

En concreto, el nuevo pliego -que ha salido adelante con los votos del PSPV-PSOE, Compromís y los dos ediles no adscritos (Manu Rubert y Dora Saura) y con la abstención del PP y Vox- incluye un total de 74 inmuebles, ocho más que en la anterior licitación, a la vez que se suman más horas con el fin de aumentar los tiempos de limpieza en algunos espacios en los que, hasta ahora, se acometían estas labores de manera puntual y cuando se llevaban a cabo actividades en los mismos.

Imagen del pleno extraordinario celebrado este martes por la corporación municipal de Vila-real, el último del presente ejercicio 2025. / Mediterráneo

De nuevo, el contrato establece tres lotes diferenciados. El primero de ellos y el más cuantioso es el relativo a los colegios y otros centros educativos de la ciudad, al que se destinan 1.448.743 euros y en el que incluyen nuevos espacios, como los dos pabellones deportivos construidos en el Pascual Nácher y el Concepción Arenal, con cargo al programa Edificant, impulsado por el anterior gobierno autonómico del Botànic.

Además, hay un segundo lote que supondrá una inversión anual de 189.381 euros y que abarca las instalaciones de la Policía Local, museos y espacios culturales; y un tercero, que engloba otras dependencias municipales y al que se asignan 617.077 euros.

Evitar conflictos

Al respecto, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha explicado en el transcurso del pleno que el Ayuntamiento cuenta con alrededor de 130 inmuebles, de los que 74 se incluyen en este contrato que, además, tendrá un vigor de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro anualidades. Un sistema temporal que se asume con el fin de evitar los contratiempos que, en los últimos meses, han generado la apertura de expedientes sancionadores a varias de las empresas adjudicatarias por incumplir las condiciones establecidas en el pliego.

"Poder iniciar la tramitación de la nueva licitación antes de que acabe el año es una muy buena noticia y hay que destacar el aumento del presupuesto destinado a adecentar las infraestructuras propiedad del consistorio (cerca de 700.000 euros más que en el 2023), a causa del incremento de horas de limpieza en algunos edificios y del precio de las mismas, así como por la incorporación de nuevos espacios al inventario municipal" José Benlloch — Alcalde de Vila-real

"Poder iniciar la tramitación de la nueva licitación antes de que acabe el año es una muy buena noticia", ha señalado el primer edil vila-realense, quien ha incidido en el aumento del presupuesto destinado a adecentar las infraestructuras propiedad del consistorio (cerca de 700.000 euros más que en el 2023), a causa del incremento de horas de limpieza en algunos edificios y del precio de las mismas, así como por la incorporación de nuevos espacios al inventario municipal.

Nuevas dependencias

De esta forma, entre esos inmuebles y otros espacios de nueva incorporación están, entre otros, el almacén de carrozas ubicado en la calle Borriana, el Centre de Congresos El Molí (tanto el restaurante, como la parte superior del edificio y la carpa exterior); el almacén del convento de los franciscanos (antiguo Cine Condal), la pasarela metálica que salva las vías del tren y conecta el casco urbano con la zona hortofrutícola, las ocho viviendas sociales de que dispone el Ayuntamiento para su uso como pisos puente, el aulario de Labora en el que se desarrolla un taller de empleo en el antiguo Centro de Capacitación Agraria (ahora Estación Experimental Agraria), la parte de abajo de la antigua Cámara Agraria que amplía las dependencias del Arxiu Municipal, el espacio del Forn d'Avall (futura sede de la oficina de Atenció i Tràmits) o el Centre de Promoció Econòmica que se prevé abrir en el 2026 tras las obras de rehabilitación efectuadas en los antiguos juzgados.

El nuevo contrato también incluirá la limpieza de la pasarela metálica que salva las vías del tren y conecta el casco urbano con la zona hortofrutícola. / Mediterráneo

Además se amplían los trabajos de limpieza en la Casa dels Mundina, el Gran Casino, el Teatre Tagoba, la planta superior del Hostal del Rei, en la plaza de la Vila, que se ha venido utilizando a modo de almacén de elementos artísticos y patrimoniales de la ciudad, las cristaleras y ventanales del edificio de Ca la Vila o el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana María de Luna. Espacios en los que se acometían labores de manera puntual y que ahora se incrementarán de manera generalizada, dado el aumento de uso de los mismos por parte de la ciudadanía.

Más acuerdos

Por otra parte, en el transcurso del pleno se ha acordado la actualización del precio, por petición expresa de la empresa adjudicataria del contrato de gestión de recogida domiciliaria y transporte de residuos y voluminosos así como la proyección, construcción y explotación del ecoparque, puesto que “con el visto bueno de los técnicos, es real que estaba desactualizada y tienen derecho a cobrar”, ha explicado Benlloch. Una cifra que asciende a 104.509 euros, una “clara muestra de lo que hemos vivido los últimos años con la inflación y el encarecimiento de los servicios y precios”.

Asimismo, se ha dado luz verde al pago de un total de nueve facturas, por importe de 162.000 euros, correspondientes al 2025. En declaraciones a Mediterráneo, el alcalde Benlloch ha hecho hincapié en que seis de esas facturas corresponden al pago realizado a la empresa que gestiona el Centro de Atención Temprana María de Luna, "ya que corresponden a las cantidades adeudadas a esta mercantil, que llegaron con notas de reparo por parte del departamento de Intervención, porque la Generalitat no había asignado aún el contrato Programa, de manera que nosotros decidimos asumir ese coste, pese a no contar con consignación presupuestaria, para mantener el servicio y no cerrarlo o echar a trabajadores a la calle, como ocurrió en otras ciudades".