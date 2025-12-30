¿Qué conflicto hay en esta calle de Vila-real y los GPS de grandes camiones? Te lo contamos

Hacía tiempo ya que no se reproducía una problemática reincidente en una de las calles de Vila-real cuyo pecado es llevar por ella a camiones de grandes dimensiones cuando sus conductores atendían las indicaciones del GPS para acceder a alguna de las empresas de la ciudad, básicamente, aquellas ubicadas en la carretera de Onda y su entorno.

El vehículo se ha quedado atascado en el barro generado por las últimas lluvias en esta parcela de la calle Sedenyet de la Democràcia. / Josep Carda

Y es que, de nuevo, uno de estos de gran tamaño ha vuelto a protagonizar a primera hora de la tarde un incidente que, pese a la aparatosidad del mismo, únicamente ha generado molestias entre los conductores de coches, furgonetas y pequeños camiones que pretendían acceder desde la calle Ermita a la calle Fornets (o viceverzsa), a través de la calle Sedenyet de la Democràcia, un vial que, en las últimas semanas ha visto incrementar el tráfico de vehículos, al dejar en un solo sentido la calle Xàtiva, de manera que el Sedenyet de la Democràcia es la única vía que mantiene la bidireccionalidad y conecta Ermita y Fornets, desde el casco urbano hasta el paraje del Termet.

Itinerario alternativo

En este caso, y pese a que tres años atrás ya se instaló una señal en la calle Ermita (a la altura del párking del cementerio municipal) para advertir a los camioneros que no se podría acceder por Sedenyet de la Democràcia para llegar a la carretera de Onda y que había que hacerlo por la calle Cordó, aún son algunos profesionales los que caen en la trampa del GPS y se adentran en un vial en el que, al final del mismo, no pueden maniobrar ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Una situación que les obliga a recular y retroceder sobre sus pasos, no sin pocas dificultades.

Es lo que le ha ocurrido este martes a un conductor de un vehículo pesado que, aun reculando unos cuantos metros, ha preferido probar suerte y dar la vuelta al camión aprovechando un descampado existente en la zona. La intención parecía buena, pero la mala fortuna ha hecho que se quedara hundido en el barro generado por las lluvias de los últimos días y sin posibilidad de maniobra. El vehículo se ha quedado cruzado en medio de la calzada y solo los coches más pequeños podían pasar. El resto ha tenido que dar media vuelta y optar por un camino alternativo para llegar a su destino.