Entre la celebración del 650º aniversario de 'bou al carrer' y la tasa de basuras: los momentos que han marcado 2025 en Vila-real

Vila-real cierra un ejercicio, el 2025, marcado por un buen número de acontecimientos en todos los ámbitos, desde la política local hasta el día a día en la gestión municipal.

Con un Ayuntamiento caracterizado por la falta de personal y la ralentización de trámites, la ciudad ha abordado, como el resto de municipios de Castellón y de España, la aplicación de la nueva tasa de basuras. Y lo ha hecho en Vila-real con cierta contestación por parte del vecindario, con una concentración a la que se sumaron unas 300 personas y una manifestación posterior, en la que la cifra se redujo al centenar, la única en la provincia.

Asimismo, sonada fue la salida del ejecutivo local de la que fuera edila de Compromís, Dora Saura, quien conserva su acta como concejala pero, ahora, como edila no adscrita.

En el plano político ha destacado la salida del ejecutivo municipal de la que fuera concejala por Compromís per Vila-real, Dora Saura. / Mediterráneo

El debate sobre el futuro de la vía del tren a su paso por el casco urbano también ha estado a la orden del día, con el ofrecimiento inicial de Adif para permeabilizar la línea férrea con tres amplios pasos a distinto nivel que, de aceptarse, dejaría atrás la reclamación de soterrar la vía del tren.

En el ámbito festivo, la conmemoración del 650º aniversario de la realización de bou de carrer en la ciudad ha marcado los festejos patronales, con la exhibición estraordinaria de un toro de la ganadería de Victorino Martíb, una exposición y la primera Gala Taurina.

Asimismo, se han llevado a cabo importantes novedades, como la primera edición de la Macroxulla diurna y en pleno invierno, que arrastró a miles de vecinos y peñistas.

Espacios en el camposanto local

La falta de columbarios y la escasez de nichos para enterramientos en el cementerio municipal también ha sido motivo de preocupación para la ciudadanía y también para las autoridades municipales. Una situación a la que realmente se ha dado solución provisional con la construcción, por urgencia, de espacios de enterramiento, a la espera de licitarse el gran contrato que permitirá contar con unidades suficientes para los próximos años.

La construcción de nuevos columbarios puso fin a un año sin disposición de estos espacios funerarios en el cementerio municipal. / Erik Pradas

El aparente desbloqueo de las obras para eliminar la obsoleta depuradora de Vora Riu fue noticia en los últimos meses, aunque los trabajos aún no han arrancado,

Por otra parte, otra de las noticias de envergadura que se ha producido a lo largo del 2025 ha sido la adquisición, por parte del Ayuntamiento, de la conocida como Alquería de Puchol, un antiguo palacete rodeado de un gran jardín que el consistorio quiere completar con la compra de la zona verde que resta.

750 años de la Carta Pobla

Asimismo, el pasado mes de junio, Correos presentó el sello conmemorativo emitido por el organismo postal para conmemorar el 750º aniversario de la fundación de Vila-real. Un hecho que llegó tres meses después del fallecimiento de los empresarios José Gómez Mata y Dolores Cortés, Hijos Predilectos de la ciudad, en febrero del 2025.

Imagen del acto de presentación, en el mes de junio, del sello emitido por Correos para conmemorar el 750º aniversario de la fundación de Vila-real. / Kmy Ros

Además, el consistorio ha empezado a dar solución en este año que ahora acaba a una vieja y enquistada problemática de salubridad en el barrio Melilla, con el tapiado de los accesos a unos viejos corrales, ubicados junto al polideportivo de esta zona, que eran un nido de acumulación de basuras. Una situación similar a la que se daba en el antiguo almacén de Benjamín Beltrán, junto a la vía del tren, en cuyo caso el banco propietario del mismo atendió las exigencias del Ayuntamiento para tapiar las entradas para evitar el acceso de personas y posibles accidentes.