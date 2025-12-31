Vila-real despide 2025 a lo grande: tardeo, campanadas, espectáculo y solidaridad en una noche inédita

Más de 2.500 pulseras y vasos reutilizables para la ocasión lleva vendidos el Ayuntamiento de Vila-real (hasta ayer) para la primera fiesta de fin de año que se celebra en la ciudad y que está abierta a toda la ciudadanía y a la que, como ha podido saber Mediterráneo, también asistirán vecinos de otros municipios.

La cifra está aún por cerrar, por cuanto a lo largo de la jornada de hoy todavía pueden adquirirse el vaso conmemorativo y la pulsera en cuestión en la sede de la Junta de Festes, el ayuntamiento, entidades vecinales y en los establecimientos hosteleros Estambul, Los Maños y El madrigal, todos ellos ubicados en la zona en la que se desarrollará la fiesta.

Imagen del vaso reutilizable que se entrega junto a la pulsera conmemorativa de la fiesta de fin de año en Vila-real, por un donativo solidario de un euro. / Mediterráneo

La adquisición de ambos elementos se realiza con una donación de un euro, cuya recaudación, como explica la concejala del área, Miriam Caravaca, se destinará a beneficio de las organizaciones Pintando el Camino en Rosa y VilaTEA.

Las actividades

Caravaca muestra su satisfacción por la respuesta de la ciudadanía a esta novedosa iniciativa en Vila-real para despedir el 2025 y recibir el nuevo año 2026, a la vez que recuerda que la actividad arrancará a las 18.30 horas con un tardeo en la plaza del Estadio de la Cerámica, que acabará a las 21.30 horas. Posteriormente, la fiesta se retomará a las 23.30, para celebrar el fin de año. En este tiempo, se proyectará sobre la fachada del campo de fútbol un vídeo recopilatorio del 2025, tanto de la ciudad como del Villarreal CF; y otro con la torre de la arciprestal para las campanadas.

Posteriormente, la celebración se alargará hasta las 4.30 horas con la actuación del grupo Five y de diferentes pinchadiscos que calentarán el ambiente con su música. Además, como recuerda la concejala Caravaca. La adquisición de la pulsera y el vaso solidarios permite la compra de combinados a precios más reducidos en los tres establecimientos adheridos a esta convocatoria.