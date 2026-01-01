Más de 3.000 personas, fuegos artificiales y euforia total: Vila-real despide el 2025 y recibe al 2026 a lo grande

Con alegría, ilusión y buenos deseos. Así recibieron el nuevo año 2026 las más de 3.000 personas que, atendiendo a la convocatoria realizada por la Concejalía de Fiestas de Vila-real, respondieron de forma masiva a la macrofiesta de fin de año que se desarrolló en la plaza del Estadio de la Cerámica, con la colaboración del Villarreal CF.

El buen ambiente marco un acontecimiento, el primero de estas características y abierto a toda la ciudadanía que se celebra en Vila-real, que también supuso una inyección económica complementaria para los establecimientos hosteleros que colaboraron con la iniciativa.

Galería de imágenes: Vila-real celebra las campanadas en el Estadio de La Cerámica / Toni Losas

Tal ha sido la respuesta de la ciudadanía que ya se mira, pese a que todavía queda un año por delante, a repetir la celebración el próximo 31 de diciembre para recibir a lo grande el 2027. “Viendo la acogida de las y los vila-realenses, esta fiesta de fin de año ha venido para quedarse”, ha señalado a Mediterráneo la concejala del área, Miriam Caravaca, quien añade que “estamos seguros de que este evento se puede mejorar, que todavía lo podemos pulir, algo a lo que nos comprometemos para la convocatoria de dentro de un año”.

Además, la edila Caravaca aprovecha la ocasión para “agradecer de todo corazón al Villarreal CF y también a los establecimientos hosteleros Los Maños, El Madrigal y Estambul, por colaborar en esta cita y, al mismo tiempo, hacer que se se hiciera realidad y, como así ha sido, que haya sido todo un éxito”.

Tardeo y campanadas

Y es que, desde las 18.30 horas empezó a tener lugar el goteo de vila-realenses y vecinos de otros municipios y de todas las edades hasta la plaza del Estadio de la Cerámica para tomar parte en el tardeo que se ha incluido en esta primera macrofiesta a lo grande de fin de año en Vila-real.

Toni Losas

Un tardeo que finalizó en torno a las 21.00 horas para dar paso, a las 23.30, al propio de las campanadas, con proyección del campanario de la arciprestal y un pequeño submarino que iba comiéndose las horas conforme sonaban esas campanadas de las horas. Previamente, se proyectó otro vídeo en la fachada del campo de fútbol, en el que se repasaron los eventos más destacados del 2025 en la ciudad y los protagonizados por el club groguet.

Galería de imágenes: Tardeo en la plaza del Estadio de la Cerámica de Vila-real / Toni Losas

Fueron los únicos segundos en los que el silencio se hizo en este espacio público, mientras los presentes se comían sus uvas o gajos de mandarinas porque, de inmediato, el jolgorio tomó la plaza al entrar ya oficialmente en el 2026 y un castillo de fuegos artificiales iluminaba este espacio.

Los más pequeños de Vila-real tuvieron su particular fiesta de las campanadas, al medidía, en el recinto de la Fira de Nadal. / Mediterráneo

Por otra parte, también los más pequeños tuvieron su particular cita con las campanadas de fin de año, aunque a las 12 del mediodía y en la zona de la Fira de Nadal, que se complementaron con un espectáculo de piratas y fiesta, mucha fiesta.

El recinto de la Fira de Nadal continuará abierto en su horario habitual hasta este sábado (inclusive). Posteriormente, ya debe procederse al desmontaje del mismo, con el objetivo de dejar libre la avenida de la Murà para que pueda desarrollarse con normalidad la Cavalcada de Reis en la que, organizada por la Joventut Antoniana y con la colaboración del Ayuntamiento, la ciudadanía dará el próximo lunes la bienvenida a los tres Mago de Oriente.