La Policía Local de Vila-real recupera músculo: de una plantilla bajo mínimos a casi completa con la incorporación de 20 nuevos agentes

El Ayuntamiento de Vila-real acaba de poner fin a seis años de precarización de la plantilla de la Policía Local que, a lo largo de este tiempo, ha visto reducir el número de efectivos de manera evidente, especialmente después de que en el 2019 se aprobara la normativa que abría la puerta a la jubilación anticipada de los policías locales.

Una normativa que derivó en una merma considerable de las plantillas de los cuerpos municipales de seguridad y que, en Vila-real, fue especialmente compleja porque, a esta situación, se sumó la falta de una bolsa de empleo y de convocatoria de oposiciones capaz de cubrir la importante merma de personal.

Las autoridades locales han recibido en el ayuntamiento a los nuevos efectivos de la Policía Local de Vila-real. / Mediterráneo

En concreto, la reciente incorporación de 20 nuevos efectivos de la Policía Local de Vila-real (dos de ellos en comisión de servicios y otros 18 en condición de interinos y procedentes de la bolsa con que cuenta el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó), pone punto final a la compleja situación de personal en el cuerpo. El alcalde, José Benlloch; la vicealcaldesa, Maria Fajardo; el edil de Seguridad, Toni Marín; y el comisario principal-jefe, José Ramón Nieto, han recibido a los nuevos efectivos, así como a los cuatro agentes que ascienden a oficiales.

Ciudad con corazón de pueblo

Benlloch ha aprovechado para explicarles “la idiosincrasia de una ciudad con corazón de pueblo que, con unos 53.000 habitantes, tiene una vida y presta unos servicios de un municipio de 200.000 en el que, como por ejemplo, se dan la mano partidos del Villarreal CF y fiestas de barrio que obligan a cortar calles”.

El comisario jefe de la Policía Local de Vila-real, José Ramón Nieto; y el inspector Alfonso Monfort han explicado a los nuevos agentes los detalles del desempeño de sus funciones. / Josep Carda

Desde el consistorio explican que, a partir del próximo mes de febrero, el nuevo personal que se ha incorporado a la plantilla policial se distribuirá en las diferentes unidades del cuerpo. “Más de la mitad de las quejas que reciben la Policía Local es por problemas de convivencia, por lo que es muy importante atender esta situación”, ha aseverado el munícipe, en referencia a la necesidad de complementar e impulsar el departamento de mediación.

Por su parte, la vicealcaldesa Fajardo destaca “la importancia de sumar efectivos que permitan tener más presencia en la calle y, así, recuperar la esencia de nuestra policía”. Y el jefe Nieto asevera que los nuevos agentes “entran con ganas e ilusión”, a la vez que destaca el compromiso de servicio con la ciudadanía del cuerpo que dirige.

Y es que, hasta la pasada semana, la plantilla la integraban 81 agentes y mandos, lo que representaba el 74% de los efectivos necesarios (110). Ahora, el número de profesionales del cuerpo asciende a 101 (algo más del 90%), de manera que únicamente restan por incorporar en torno a nueve.

Por otra parte, también la plantilla general del Ayuntamiento empieza, aunque muy lentamente, a levantar cabeza al acceder a la misma siete auxiliares administrativos y la vicetesorera, Paula Escrig, que ya ocupa su puesto en el consistorio.

Valoración sindical

Desde el Sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), y en declaraciones a Mediterráneo, valoran “muy positivamente la incorporación de estas 20 personas, que vienen a reconducir la lamentable situación que venía padeciendo nuestro cuerpo policial”. Con todo, señalan que “todavía falta mucho trabajo por hacer porque, hay que incidir en que estas personas que se acaban de incorporar están en situación laboral interina, y lo que pedimos desde este sindicato es que se lleve a cabo, lo más pronto posible, la oposición que permita regular la situación laboral de estos profesionales”.

Al respeto, recuerdan que “llevamos muchos años luchando con el equipo de gobierno para conseguir estas incorporaciones que, ciertamente, repercutirán en una mejora de la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía”. Y hacen hincapié en la posibilidad que ahora se abre para recuperar servicios que, por falta de efectivos, habían quedado paralizados, como las policías de barrio o rural.

Más personal

Asimismo, con la incorporación de la nueva vicetesorera, el consistorio de Vila-real completa las plazas reservadas a funcionariado con habilitación de carácter estatal, puesto que, como apunta Benlloch, “este Ayuntamiento necesita una modernización y una estructura distinta para atender las necesidades de un pueblo que es ciudad. Con cerca de 54.000 habitantes, no tenemos ese miedo de poder bajar del umbral de los 50.000 y hay que asegurar la correcta prestación de los servicios que requiere una localidad viva y dinámica como la nuestra con 3.500 empresas, entidades, asociaciones,... No podemos perder oportunidades y, por tanto, hace falta personal técnico”.

El alcalde, José Benlloch, ha recibido a la nueva vicetesorera del Ayuntamiento de Vila-real, Paula Escrig. / Mediterráneo

Benlloch ha indicado que también durante los últimos días de 2025 se han sumado siete auxiliares administrativos a diferentes departamentos municipales, como los de Cultura, Contratación, Atención y Trámites, Gestión Tributaria, Policía Local, Urbanismo y Tesorería.

“Nos comprometimos a impulsar los procesos de estabilización y antes de que finalizáramos 2025 lo realizamos. Falta completar otras vacantes y esta es la tarea que estamos haciendo”, destaca el alcalde. “Será un impulso fundamental para el renacimiento de la ciudad”, añade.