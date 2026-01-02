El PP de Vila-real critica que la ciudad arranque el 2026 sin presupuesto municipal

“El año 2026 arranca en Vila-real sin presupuesto para este año, algo que es costumbre en los 14 años de Benlloch como alcalde”. Así se ha manifestado el edil del Partido Popular Jaume Llorens, quien apunta que “esta es solo una muestra más del caos en la gestión económica del equipo de gobierno de Benlloch en la ciudad”.

El concejal popular ha denunciado el “freno constante de PSOE y Compromís al avance de Vila-real, algo que repercute de manera negativa en los vecinos”. “Ya no engañan a nadie. Prometieron cuando firmaron su pacto de gobierno en el 2024 que las cuentas municipales entrarían en vigor el primer día del año, pero lo cierto es que sus dos presupuestos para esta legislatura no se han aprobado a tiempo”, señala Llorens.

Inversiones y convenios

Según el edil del PP, “Benlloch ha secuestrado el presupuesto estos últimos años, lo que nos parece muy irresponsable porque pone en riesgo inversiones, convenios y ayudas a entidades sociales y el pago a los proveedores del ayuntamiento, la mayoría empresas locales”. “Mientras los ayuntamientos de nuestro entorno ya tienen en marcha el presupuesto desde inicio de año, Vila-real sigue de brazos cruzados”, ha lamentado.

“Desde el Partido Popular exigimos a PSOE y a Compromís que se pongan a trabajar de una vez por resolver los problemas de los vila-realenses y que definan cómo van a ser las cuentas municipales para 2026, algo que como marca la ley tendría que haber estado listo en el mes de octubre” ha advertido Llorens. “Solo les preocupa recaudar más del bolsillo de los vecinos como han hecho este año con la aplicación injusta de la nueva tasa de basuras, pero gestionar y administrar no es para nada su fuerte”, ha concluido el edil popular.