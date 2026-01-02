Vila-real reabre el jardín de Jaume I al no hallar peligro, tras la muerte de varios perros por posible envenenamiento

El Ayuntamiento de Vila-real ha procedido este viernes, 2 de enero, a la reapertura de las zonas ajardinadas del jardín de Jaume I, después de confirmarse que no existe ningún riesgo para la ciudadanía ni para los animales de compañía. El pasado 12 de diciembre, como medida cautelar, los servicios municipales restringieron el acceso de animales a las zonas verdes de este espacio a raíz del aviso de una veterinaria de la localidad que alertaba de varios casos de animales con sintomatología grave que tenían como coincidencia haber paseado por este espacio de ocio.

Tras las investigaciones realizadas, la Policía Autonómica constata que no existe peligro ni para personas ni para animales, lo que ha llevado a reabrir el jardín de Jaume I. / Mediterráneo

De hecho, y como publicó Mediterráneo, la misma veterinaria constató que se habían producido varios casos de posible envenenamiento de perros que, incluso, desembocaron en la muerte de al menos tres canes, mientras que otros presentaban sintomatología que, de no tratarse a tiempo, podía acabar con el encharcamiento pulmonar de las mascotas afectadas y su posterior muerte.

La Policía Autonómica ha investigado el caso

El caso fue trasladado a la unidad de la Policía Autonómica competente en materia de bienestar animal, que ha llevado a cabo las correspondientes investigaciones, incluyendo varias gestiones con profesionales y con los propietarios de los animales afectados.

Según el informe remitido por la Policía Autonómica, no se ha podido determinar que el origen de los casos esté relacionado con el jardín de Jaume I, concluyendo que "no existe ningún peligro asociado en el uso de sus zonas ajardinadas, ni para las personas ni para los animales". Recibido este informe y confirmada la inexistencia de riesgo, el Ayuntamiento ha procedido a retirar las restricciones y a restablecer el uso normal del jardín Jaime I, con la retirada del vallado perimetral de las zonas verdes por parte de personal del departamento de Servicios Públicos.