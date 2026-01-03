La escuela policial de Vila-real forma a 1.500 agentes y refrenda su liderazgo a nivel nacional

La Escuela de Formación de la Policía Local de Vila-real (Efopol) ha cerrado el 2025 con unos resultados que refuerzan su papel como referente nacional en la formación de ámbito policial, tanto por el volumen de actividad como por la calidad y diversidad de las acciones desarrolladas. A lo largo del año pasado, este servicio llevó a cabo 15 acciones en las que se formaron a 1.460 agentes, pertenecientes no solamente a policías locales de toda España, sino también a otros cuerpos y fuerzas de seguridad como Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional.

Las formaciones abordaron materias de actualidad y relevancia profesional como la instrucción de atestados, la investigación de siniestros viales, la mediación, la inteligencia emocional, el liderazgo, el tiro policial y el tiro con visión reducida, así como formación específica en propiedad industrial, situaciones de riesgo con electricidad, operativos en grandes eventos, ocupación de inmuebles, prevención del suicidio y vehículos de movilidad personal, entre otras.

Además, la Efopol organizó en 2025 dos congresos de ámbito nacional: uno sobre Policía Local y delitos contra la propiedad industrial, y otro sobre instrucción de atestados relacionados con el tráfico, reforzando su papel como espacio de encuentro y reflexión profesional a nivel estatal.

Se abre a otros ámbitos

La actividad de la escuela se ha extendido también a la ciudadanía y al ámbito educativo, con visitas de más de diez colegios de la ciudad y formación sobre patinetes eléctricos y colaboraciones con entidades sociales como la casa de acogida El Pati de Cáritas y la Fundación Manantial, especializada en salud mental. Asimismo, este servicio ha desarrollado acciones formativas dirigidas a estudiantes de Criminología y de Derecho de la Universitat Jaume I (UJI), abordando temas variados como la mediación o la violencia de género.

El intendente de la Policía Local de Vila-real y responsable de la Efopol, Ramón Martínez, destaca la importancia estratégica de la formación: «Para nosotros, la Policía Local, la formación es un elemento fundamental en el crecimiento como organización. Sin formación no hay crecimiento, sin formación no hay cambio y sin formación no hay resultados».

Referente nacional

Por su parte, el concejal de Seguridad Pública y Emergencias, Toni Marín, subraya que la escuela se ha convertido en un referente nacional. «Para el Ayuntamiento es un orgullo disponer de una escuela que forma a sus integrantes y que, a la vez, ha sabido convertirse en un referente nacional, con una aceptación enorme de policías locales de toda España e incluso de otras fuerzas y cuerpos de seguridad». «Cuando alguien habla de Efopol, habla de calidad, de trabajo bien hecho y de rigor, y de que vale la pena participar en sus cursos», añade el intendente.

El responsable de la escuela recuerda también que la escuela de formación recibió hace dos años el premio nacional Fesvial, un reconocimiento a la formación desarrollada en materia de tráfico y seguridad vial, «un galardón que pocas escuelas tienen y que fue muy importante». «Todo este reconocimiento nos invita a seguir trabajando y a seguir creciendo en esta materia», concluye.