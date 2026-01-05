'Minecraft' se cuela en la Cabalgata de Reyes Magos de Vila-real

Mirando al cielo. Así están los integrantes de la Joventut Antoniana, la entidad que organiza, con la colaboración del Ayuntamiento de Vila-real, la multitudinaria Cavalvada de Reis, un evento que, con el de este lunes cumplirá 98 años, lo que la posiciona como la segunda más antigua de la Comunitat Valenciana, solo por detrás de la de Alcoi, y la única con un marcado carácter solidario, por cuanto todas las actividades que se desarrollan a su alrededor también tienen como fin recaudar fondos para que los antonianos puedan seguir desarrollando su labor social, atendiendo a familias en situación de necesidad y vulnerabilidad.

Fotos de los preparativos de las carrozas de la Cavalcada de Reis en Vila-real. / Erik Pradas

En cualquier caso, los jóvenes de esta entidad social y religiosa vila-realense llevan meses preparando las carrozas y todos los detalles de un desfile que, año tras año, convoca a miles de personas en las calles de la ciudad para vivir en directo la llegada de los Reyes Magos y su recorrido hasta llegar a la plaza Major, donde una multitud de vila-realenses y vecinos de otros municipios les esperan y donde, a su vez, son recibidos por la corporación municipal, encabezada por el alcalde, José Benlloch.

De hecho, la pasarela por la que desfilan Melchor, Gaspar y Baltasar ya ocupa parte de la céntrica ágora, a la espera de que las previsiones meteorológicas actuales cambien y la lluvia dé una tregua para que pueda desarrollarse una de las citas más esperadas del año por la ciudadanía, especialmente por parte de los más pequeños.

De esta forma, los voluntarios de Joventut Antoniana han dado estos días las últimas pinceladas y han culminado la preparación de las ocho carrozas que llevan a los Magos de Oriente y a sus acompañantes por las calles de la ciudad. Unas tareas que han venido realizando en el almacén municipal, ubicado en la calle Borriana.

Joventut Antoniana lleva meses trabajando en la Cavalcada de Reis. / Erik Pradas

Temática y animación

Más de 500 personas toman parte en el espectacular desfile, en el que Melchor estrenará carroza, acompañando a las de Gaspar, Baltasar, Herodes, la estrella de Belén, el portal, la Anunciación y la infantil que, esta vez, tendrá como temática el videojuego Minecraft.

A ellas se suman grupos de animación y musicales, como Xarxa Teatre, el Grup de Dolçainers i Tabaleters El Trull, la Associació de Bombos i Tambors, la Unió Musical La Lira, los Pastorets del Rosari, el Club de Temps Lliure de la Consolació y el estudio de danza y pilates de Clara Torres.