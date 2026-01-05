Vila-real entona el tradicional ‘tirorí’ para recibir a los Reyes Magos en una gélida jornada de lunes

Los augurios meteorológicos que pronosticaban lluvia no se han cumplido por fortuna en Vila-real y el tiempo ha hecho un paréntesis este lunes, permitiendo que miles de personas se hayan concentrado a lo largo del kilómetro y medio del recorrido de la tradicional Cavalcada de Reis para recibir, como es costumbre desde hace 98 años, a los magos Melchor, Gaspar y Baltasar.

Eso sí, las bajas temperaturas sí que han hecho acto de presencia, aunque cientos de voces han aportado el calor que merece esta celebración, al entonar el tradicional Titorí, tirorí, senyor Rei jo estic ací; palla i garrofes tot per al seu rossí; casques i avellanes tot per a mi.

Y es que la alegría de un momento tan especial se ha hecho evidente entre los más pequeños, pero también entre los mayores que no han querido perderse este peculiar desfile, el segundo más antiguo de la Comunitat Valenciana (solo por detrás del de Alcoi) y el único de carácter marcadamente solidario, por cuanto la recaudación que logra la Joventut Antoniana, como organizadora de la cita, con las iniciativas que se desarrollan en torno a la festividad de Reyes se destinan a financiar la atención y el apoyo que esta organización social y religiosa vila-realense presta a decenas de familias en situación de vulnerabilidad social en la ciudad.

Alta participación

La popular cabalgata, que cuenta con la distinción de Fiesta de Interés Turístico Provincial y aspira al reconocimiento autonómico para celebrar su centenario en el 2028, ha arrancado a las 18.30 horas desde el cruce de la avenida Pius XII con la calle Cardenal Tarancón. Cabe destacar que se ha habilitado un primer tramo en la avenida Pius XII con bajo impacto sonoro para que pudieran disfrutar del evento los niños con transtornos del espectro autista (TEA) y sus familias. Y también en la plaza Major, un intérprete de lenguaje de signos ha ido relatando lo que iba ocurriendo in situ, para convertir esta cita en un evento inclusivo tambien para las personas sordas.

Miles de personas no quisieron perderse la multitudinaria Cavalcada de Reis de Vila-real y se distribuyeron a lo largo del kilómetros y medio de recorrido de la misma. / Erik Pradas

Más de 500 personas han formado parte de las diferentes comitivas que han acompañado a los Magos de Oriente a su paso también por las avenidas de La Murà y Francesc Tàrrega, y las calles Ignasi Vergara, Polo de Bernabé, plaza de Sant Pasqual, Raval de Sant Pasqual, Major Sant Jaume y plaza de la Vila, hasta llegar a la plaza Major, donde cientos de niños y mayores abarrotaban el ágora para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar al grito entusiasmado del tirorí.

Además de las carrozas que han desfilado, y entre las que ha destacada la infantil con la temática del popular videojuego Minecrafy, otros colectivos han aportado su granito de arena en la misma, como Xarxa Teatre, los dolçainers y tabaleters de El Trull, la Associació de Bombos i Tambors, la Unió Musical La Lira, los Pastorets del Rosari, el Club de Temps Lliure de la Consolació y el estudio de danza y pilates Clara Torres.

Tras su llegada al ayuntamiento, los Magos de Oriente han sido recibidos por el alcalde, José Benlloch, y la corporación municipal y, como es habitual, han dirigido unas palabras desde el balcón de la casa consistorial, antes de reponer fuerzas e iniciar el reparto nocturno y personal de los regalos entre las familias que lo han solicitado.