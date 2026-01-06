Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Con la colaboración de Joventut Antoniana

Los Reyes Magos visitan 600 casas de Vila-real en una noche mágica con cifras récord

Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron la ciudad para dar el lunes tras la cabalgata (415 viviendas) y este martes por la mañana (160) cientos de regalos a los niños cuyas familias habían reservado una cita en la agenda real

Toni Losas

David Donaire

Vila-real

La noche de este lunes no solo quedará en el recuerdo para mucho tiempo para miles de niños de Vila-real, expectantes o entusiasmados por abrir los regalos que les traían los Reyes Magos, sino también para la asociación que hace posible su llegada y les ayuda a repartir casa por casa todos los presentes a los más jóvenes.

Como cada año, Joventut Antoniana pone a disposición de las familias (todas aquellas que lo hayan reservado previamente) dos horarios para que Sus Majestades de Oriente hagan llegar los paquetes con los deseos infantiles a sus casas. Uno es el mismo día después de la cabalgata, por la noche; y la otra modalidad es a la jornada siguiente, por la mañana, el día 6.

'Boom' del formato nocturno

Normalmente siempre suele tener tirón el formato nocturno porque las familias cada vez prefieren más que los niños reciban los regalos ese mismo día 5, pero nunca como hasta ahora. Según apuntan desde la entidad social, los Reyes visitaron el lunes por la noche cerca de 415 domicilios, una cifra récord para la asociación, tal como reivindica su presidenta, Marta Usó, a Mediterráneo.

A esa cifra hay que sumar las aproximadamente 160 viviendas a las que fueron este martes por la mañana, por lo que, en total, el balance arroja que visitaron unos 600 hogares vila-realenses, lo que se traduce en que Joventut Antoniana ha contribuido a cumplir los sueños de aproximadamente 2.000 niños.

Desde el colectivo ponen en valor la importancia de conseguir estas cifras, inéditas hasta ahora en lo que refiere a las tournées nocturnas, más aún cuando este año el tiempo no ha acompañado e hizo peligrar hasta el último momento la propia celebración de la Cavalcada dels Reis por las calles.

